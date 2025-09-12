Selena Gomez đăng ảnh gợi cảm sau khi giảm cân

Selena Gomez gây chú ý khi đăng ảnh trong chuyến công tác tại New York. Loạt ảnh cho thấy cô đã giảm cân đáng kể so với trước.

Theo Page Six, trong chuyến công tác tại New York mới đây, Selena Gomez đăng tải loạt ảnh gợi cảm trên Instagram, thu hút sự chú ý khi xuất hiện với vóc dáng thon gọn.

Trong phòng khách sạn, nữ ca sĩ tạo dáng với áo phông ngắn kết hợp nội y, tóc buộc gọn, đeo kính mắt mèo. Cô cũng để lộ một phần hình xăm đôi bàn tay cầu nguyện cùng chuỗi tràng hạt trên đùi.

Selena Gomez đăng ảnh trong khách sạn ở New York. Ảnh: @selanagomez.

Bức ảnh cho thấy Gomez đã giảm cân đáng kể so với giai đoạn trước, khi cô từng tăng cân do ảnh hưởng của việc điều trị bệnh. Nữ ca sĩ còn chia sẻ thêm khoảnh khắc nằm trên giường khách sạn và viết kèm chú thích: “Xin chào và tạm biệt New York, biết ơn vì đã có một chuyến đi tuyệt vời cùng các anh!”.

Chuyến đi lần này gắn liền với hoạt động quảng bá mùa 5 của Only Murders in the Building, vừa ra mắt trên Hulu và Disney+. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Allure, nữ ca sĩ 33 tuổi chia sẻ từng nhiều lần đối mặt với sự miệt thị ngoại hình, đặc biệt về cân nặng, và cho biết cô đã áp dụng liệu pháp hành vi biện chứng (DBT) để vượt qua những bất an.

Theo TMZ, Gomez sẽ kết hôn với nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco vào cuối tháng 9, sau khi tổ chức tiệc chia tay độc thân tại Cabo hồi tháng 8. Trước đó, cô từng dành nhiều lời khen ngợi cho hôn phu vì sự tự tin và nguồn năng lượng tích cực mà anh mang lại.

Theo nguồn tin, Gomez áp dụng chế độ rèn luyện và ăn uống nghiêm ngặt để trẻ trung, khỏe mạnh hơn trong ngày trọng đại của đời mình.

Selena Gomez và Benny Blanco vốn là đồng nghiệp lâu năm trước khi hẹn hò. Họ công khai hẹn hò vào tháng 7/2023 và đến tháng 12/2024, nữ ca sĩ xác nhận đính hôn trên trang cá nhân với dòng trạng thái: “Mãi mãi khởi đầu từ bây giờ”. Dưới phần bình luận, cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè và người hâm mộ.

Nữ ca sĩ sắp kết hôn. Ảnh: @selanagomez.

Selena Gomez bắt đầu nổi tiếng từ đầu thập niên 2000 với loạt phim thiếu nhi Barney & Friends trước khi gặt hái thành công ở cả âm nhạc, truyền hình và điện ảnh. Cô là gương mặt quen thuộc của Disney, sau đó khẳng định tên tuổi với vai trò ca sĩ solo và nhà sản xuất nội dung.