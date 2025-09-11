'Người Nhện' Tom Holland cai rượu

Tom Holland vui mừng khi rời xa rượu và thuốc lá hơn ba năm qua. Vượt qua khoảng thời gian khó khăn, nam diễn viên thay đổi bản thân theo hướng tích cực về tinh thần lẫn cơ thể.

Theo People, Tom Holland tự hào về hành trình cai rượu và thuốc lá hơn ba năm qua. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Esquire, ngôi sao loạt phim Spider-Man chia sẻ cảm xúc khi thành công loại bỏ thói quen xấu này. "Cảm giác thật tuyệt vời. Giống như một phiên bản hoàn toàn mới vậy", anh nói.

Tom Holland kinh doanh bia không cồn. Ảnh: @tomholland2013.

Một vài thời điểm khó khăn, Tom Holland thừa nhận có những lúc phải vật lộn với cơn thèm rượu. Song, luật sư của nam diễn viên đưa ra lời khuyên sâu sắc: "Anh sẽ không bao giờ thức dậy vào buổi sáng sau một đêm đi chơi và ước mình đã uống một ly đâu".

Đầu năm nay, Tom Holland chia sẻ với tạp chí Men's Health: “Vấn đề của tôi là tôi chỉ uống một ly là thấy ổn, nhưng sau đó tôi lại đi quá xa”.

Năm 2022, Tom Holland tham gia chiến dịch "Tháng một không rượu" với dự định ban đầu chỉ kiêng rượu trong tháng đó. Tuy nhiên, nam diễn viên đã duy trì được sự tỉnh táo nhiều tháng liên tiếp và nhận ra rượu đã ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của mình.

Tháng 7/2023 trong tập podcast On Purpose with Jay Shetty, Tom Holland chia sẻ về việc thay đổi: "Đó là điều tuyệt vời nhất tôi từng làm. Tôi ngủ ngon hơn. Tôi xử lý vấn đề tốt hơn. Những chuyện thường xảy ra trên phim trường, những chuyện khiến tôi bực mình thì giờ tôi có thể bình tĩnh xử lý. Đầu óc tôi minh mẫn và cảm thấy khỏe mạnh, sung sức hơn".

Ngoài ra, Tom Holland tiết lộ dấu hiệu tích cực từ hoạt động kinh doanh bia không cồn Bero: “Tôi thực sự tự hào về điều đó. Mỗi ngày, chúng tôi đều có những bước tiến lớn theo đúng hướng và chúng tôi đang phát triển từng ngày. Nghiên cứu thêm cách thức phát triển và đưa ra những ý tưởng mới cho sản phẩm”.