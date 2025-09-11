Bộ phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất cán mốc doanh thu 600 tỷ đồng trong chiều 11/9. Đây là phim Việt đầu tiên trong lịch sử đạt được thành tích này.

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, chiều 11/9, tổng doanh thu Mưa đỏ chạm mốc 600 tỷ đồng . Đây là phim Việt đầu tiên trong lịch sử đạt được thành tích kỷ lục này. Riêng trong ngày 11/9, phim thu khoảng 6 tỷ đồng , với hơn 70.000 đầu vé được bán ra.

Dù đã ra rạp 3 tuần, Mưa đỏ vẫn không có đối thủ. Tác phẩm áp đảo cả về doanh thu lẫn lượng vé bán. Dẫu vậy, kết thúc dịp nghỉ lễ 2/9, phim đã bắt đầu có dấu hiệu giảm nhiệt. Những ngày gần đây, tác phẩm chỉ thu bình quân chưa đầy 10 tỷ/ngày. Trong khi đó, ở giai đoạn cao điểm, có những ngày bộ phim do Đặng Thái Huyền cầm trịch thu hơn 40 tỷ.

Giới quan sát dự đoán phim sẽ tiếp tục trụ rạp trong vài tuần tới, dự kiến khép lại hành trình với tổng doanh thu trong ngưỡng 650- 700 tỷ đồng . Con số này được đánh giá là "không tưởng" với dòng phim chiến tranh cách mạng, vốn từng rất kén khách, hầu như không bán được vé.

Mưa đỏ thu 600 tỷ đồng sau 3 tuần công chiếu. Ảnh: NSX.

Con số 600 tỷ doanh thu của Mưa đỏ khiến giới làm phim sửng sốt. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đạo diễn Quốc Phong nhận định: "Tôi chưa bao giờ thấy bộ phim nào mà từ già đến trẻ, cô lao công, chú bảo vệ đến các chuyên gia, trí thức đều kháo nhau đi xem. Điều đó chứng tỏ phim đã thực sự chạm đến nhiều tầng lớp khán giả. Trong khi trước giờ, một tác phẩm có thể thuyết phục nhiều tầng lớp khán giả hay các thế hệ trong một gia đình khá hiếm hoi, chỉ đếm trên đầu ngón tay".

Tuy nhiên, những ngày tới, cơ hội tăng doanh thu của Mưa đỏ tiếp tục bị hạn chế khi bộ đôi phim Việt mới là Khế ước bán dâu và Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu ra rạp, bên cạnh một phim quốc tế đáng chú ý khác là The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng.

Dẫu vậy, theo dự đoán, cuộc cạnh tranh ngôi vương phòng vé vẫn chỉ xoay quanh hai cái tên Mưa đỏ và Khế ước bán dâu. Do Lê Văn Kiệt đạo diễn, Khế ước bán dâu được đầu tư khá lớn, quy tụ dàn diễn viên như NSND Trung Anh, NSND Minh Châu, Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi, Lãnh Thanh… Nếu nhận được phản hồi tích cực về chất lượng, tác phẩm nhiều khả năng có cơ hội lội ngược dòng trước Mưa đỏ.