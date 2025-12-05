SEA Games 33 bất ổn

SEA Games 33 khởi động với bầu không khí hỗn loạn tại Thái Lan khi những lỗ hổng trong khâu tổ chức liên tục phủ bóng lên ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

SEA Games 33 sớm vướng nhiều tranh cãi.

Dù khẳng định "sẵn sàng 100%" cho SEA Games 33, nước chủ nhà Thái Lan lại để lộ hàng loạt thiếu sót khiến dư luận khu vực đặt dấu hỏi về năng lực điều hành.

Những cảnh báo sớm lập tức trở thành hiện thực trong ngày đầu. Màn hát quốc ca không phát được nhạc ở trận Việt Nam-Lào, đi cùng với hệ thống đèn sân Rajamangala hỏng và thiếu bóng thay thế, khán giả lúng túng vì số ghế trên vé không trùng thực tế.

Ban tổ chức còn bị chỉ trích khi tung poster quảng bá cho sự kiện chạy bộ "33rd SEA Games Virtual Run" với hàng loạt lỗi cơ bản. Hình ảnh vốn được kỳ vọng là ấn phẩm quảng bá chính thức để lộ nhiều chi tiết cẩu thả, từ cách đặt chữ thiếu trật tự đến bố cục rời rạc, khiến cộng đồng mạng đặt câu hỏi về tính chuyên nghiệp.

Trước đó, báo chí Thái Lan đồng loạt khẳng định không khí quảng bá cho kỳ đại hội lần này gần như im ắng. Các tờ báo trong khu vực mô tả Thái Lan bước vào kỳ SEA Games trầm nhất trong nhiều thập niên. Ngay cả người dân địa phương cũng không nắm rõ lịch thi đấu hay địa điểm tổ chức.

Tình hình mưa bão càng khiến Thái Lan rối bời. Lũ lụt ở miền Nam buộc ban tổ chức dời 10 môn thi đấu từ Songkhla về Bangkok và Chonburi. Sự điều chỉnh sát ngày kéo theo áp lực xây dựng gấp rút hạ tầng và nguy cơ đội chi phí.

Chưa kể, nhiều vận động viên tố bị chậm lương, cắt trợ cấp và thiếu minh bạch tài chính. Trong bối cảnh đó, Thái Lan vẫn đặt mục tiêu giành ngôi nhất toàn đoàn và phá kỷ lục 241 HCV - tham vọng bị chính các VĐV chủ nhà đặt dấu hỏi.