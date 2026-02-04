Sẽ không có xe thể thao Porsche chạy điện?

Hãng xe thể thao Porsche nhiều khả năng sẽ hủy dự án 718 thuần điện. Loạt xe 718 Boxster và 718 Cayman sẽ trang bị động cơ đốt trong ở thế hệ tiếp theo.

Theo Motor1, hãng xe thể thao Porsche có thể sẽ phải hủy bỏ dự án phát triển 718 Cayman và 718 Boxster thuần điện. Tân CEO Michael Leiters nhận việc tại Porsche từ đầu tháng 1/2026 và vị này được cho là đang cân nhắc tạm dừng phát triển 2 mẫu xe thể thao thuần điện nói trên.

Theo hãng tin Bloomberg, nguồn tin nội bộ tiết lộ chi phí ngày càng tăng cũng như sự chậm trễ trong tiến độ phát triển 718 thuần điện đang là những yếu tố cản trở dự án. Porsche đã dừng sản xuất 718 thế hệ hiện tại vào tháng 10/2025, cùng với kế hoạch tung ra phiên bản thuần điện vào cuối năm nay.

Thậm chí, những tin đồn về khả năng dự án 718 thuần điện bị trì hoãn đã xuất hiện từ tháng 12/2024. Khi ấy, một báo cáo trích lời kỹ sư Porsche cho biết hãng xe thể thao Đức đang bị “chậm tiến độ” với một chiếc xe.

Đến tháng 5/2025, một báo cáo khác tiết lộ nguyên nhân Porsche phải tạm dừng dự án xuất phát từ việc Northvolt phá sản

Đến tháng 9/2025, Porsche xác nhận thế hệ 718 tiếp theo sẽ tiếp tục trang bị động cơ đốt trong. Những mẫu xe này được định vị như flagship trong danh mục sản phẩm xe thể thao Porsche, tức trên cả biến thể thuần điện – tùy chọn mà khả năng rất cao sẽ không khả dụng cho đến ít nhất cuối năm nay.

Chuyên trang Motor1 đã liên hệ với Porsche để tìm kiếm câu trả lời cho tin đồn hủy dự án 718 thuần điện, tuy nhiên hãng xe Đức đã từ chối bình luận.

Porsche Taycan là một trong những mẫu xe điện của thương hiệu. Ảnh: Porsche.

Theo Motor1, việc Porsche khai tử 718 điện, nếu có, là động thái không gây ra quá nhiều sự bất ngờ. Hãng xe thể thao Đức đang phải đối diện sự sụt giảm doanh số đáng kể tại Trung Quốc và gặp trở ngại liên quan chính sách thuế quan mới ở Mỹ. Hai quốc gia này nằm trong nhóm 3 thị trường hàng đầu của Porsche.

Do đó, việc tiếp tục rót tiền đầu tư vào những mẫu xe điện thể thao đắt tiền mà người mua có thể không cần sẽ là động thái không hợp lý dành cho Porsche, nhất là trong bối cảnh bất ổn tài chính như hiện tại.

Nhìn chung, danh mục sản phẩm của Porsche được cho là có thể giúp hãng vận hành ổn định mà không cần đến những chiếc 718 chạy điện.