Saudi Arabia vẫy gọi Bruno Fernandes

Các câu lạc bộ Saudi Pro League (SPL) chưa từ bỏ ý định chiêu mộ Bruno Fernandes dù anh từ chối Al-Hilal vào mùa hè này.

Fernandes có thể sang Saudi Arabia chơi bóng trong tương lai.

Al-Hilal sẵn sàng trả 100 triệu bảng cho Fernandes, biến anh trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử CLB trước thềm FIFA Club World Cup. Chưa kể, Al-Hilal còn đề nghị mức lương hấp dẫn lên tới 700.000 bảng mỗi tuần cho Fernandes.

Tuy nhiên, tiền vệ người Bồ Đào Nha từ chối lời đề nghị. Ngoài Al-Hilal, Al-Ittihad cũng được cho là quan tâm đến Fernandes nhưng không thực sự có động thái chuyển nhượng cụ thể. Dù vậy, Fernandes vẫn có thể sang Saudi Arabia trong tương lai gần.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận các CLB Saudi có kế hoạch quay lại chiêu mộ Fernandes trong tương lai. Romano thông tin thêm: "Tương lai của Fernandes sẽ trất đáng chú ý vào hè 2026".

Daily Mail đưa tin Fernandes sẵn sàng rời Old Trafford vào mùa hè năm sau, nhưng không chắc Saudi Pro League có là điểm đến tiếp theo. Mùa giải này, tiền vệ người Bồ Đào Nha có khởi đầu tốt, chơi cùng Casemiro trong bộ đôi tiền vệ trung tâm dưới sự dẫn dắt của HLV Ruben Amorim.

Theo Squawka, Fernandes giành lại quyền kiểm soát bóng 24 lần ở Premier League mùa này, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. Anh cũng đứng đầu bảng xếp hạng về số cơ hội tạo ra.