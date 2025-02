Sau Tết, bao giờ giá vé máy bay đến TP.HCM giảm?

Dù kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã kết thúc, giá vé máy bay từ các tỉnh, thành đi TP.HCM vẫn neo ở mức cao. Tình trạng này còn kéo dài đến khoảng 20/2.

Nhu cầu di chuyển từ các tỉnh, thành về TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết vẫn ở mức cao. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong cao điểm Tết Nguyên đán vừa qua, giá máy bay từ TP.HCM đi các tỉnh, thành giai đoạn trước Tết và chiều ngược lại sau Tết ghi nhận mức tăng cao 3-4 triệu đồng/vé/chiều. Đến nay, dù kỳ nghỉ Tết đã kết thúc, theo khảo sát của Tri Thức - Znews, giá vé máy bay từ các tỉnh, thành đến TP.HCM vẫn neo ở mức cao và chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt".

Gái vé chặng Hà Nội - TP.HCM hiện vẫn có giá khoảng 3,4 triệu đồng/chiều trong các ngày 5-7/2. Giá vé chỉ bắt đầu giảm nhẹ vào những ngày kế tiếp ở mức 2,7-2,9 triệu đồng/chiều. Giá của các hãng như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Vietravel Airlines không chênh lệch nhiều. Phải đến ngày 18/2, giá vé mới bắt đầu ổn định ở mức 1,6 triệu đồng/chiều.

Hành khách muốn bay từ Vinh về TP.HCM giai đoạn này vẫn phải trả mức giá hơn 3 triệu đồng/chiều đến hết ngày 8/2. Sau đó, giá vé hạ nhiệt dần nhưng vẫn neo cao ở mức 1,6-1,9 triệu đồng. Chỉ sau ngày 23/2, giá vé mới về mức 1,5 triệu đồng.

Đáng chú ý, ở chặng Chu Lai - TP.HCM, giá vé một chiều hiện lên đến 4,7 triệu đồng, mức giá đắt đỏ này kéo dài đến hết ngày 8/2. Giá vé neo cao do chặng bay này chỉ có Vietnam Airlines khai thác với số lượng chuyến bay hạn chế. Giá vé sau đó giảm dần từ ngày 11/2 về mức 1,7 triệu đồng. Từ ngày 18/2, giá vé chặng Chu Lai - TP.HCM ổn định ở mức 1,1 triệu đồng.

Chặng Đà Nẵng - TP.HCM hiện cũng có giá 2,5 triệu đồng/chiều. Giá vé chặng này sẽ giảm dần xuống mức 2 triệu đồng rồi 1,8 triệu đồng trong nửa sau của tháng 2. Đến ngày 20/2, giá vé máy bay từ Đà Nẵng vào TP.HCM mới ổn định ở mức 1 triệu đồng/chiều.

Giá vé chặng Nha Trang - TP.HCM hiện ở mức 1,9 triệu đồng/chiều, đến hết ngày 9/2. Sau đó, giá vé giảm về mức 1 triệu đồng/chiều vào những ngày thường và 1,4 triệu đồng/chiều vào cuối tuần.

Chuyên gia nhận định giá vé máy bay neo cao sau Tết do nhu cầu di chuyển từ các tỉnh, thành tới TP.HCM còn lớn. Trong đó, nhiều người làm việc tự do hoặc sinh viên có kỳ nghỉ kéo dài hơn. Do đó phải đến nửa cuối tháng 2, giá vé máy bay các địa phương tới TP.HCM mới bắt đầu "hạ nhiệt".

Báo cáo của Cục Hàng không cho biết trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 từ 24/1 đến 2/2 (tức ngày 25 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng), tổng sản lượng vận chuyển hành khách toàn thị trường đạt 2,5 triệu lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Tại các sân bay trọng điểm, lượng hành khách đều tăng so với năm ngoái.

Cụ thể, sân bay Tân Sơn Nhất đạt xấp xỉ 1,38 triệu lượt hành khách, tăng 8%; sân bay Nội Bài đạt xấp xỉ 900.000 lượt hành khách, tăng 12%; sân bay Đà Nẵng đạt hơn 381.000 lượt hành khách, tăng 26%.

Ngày cao điểm nhất ghi nhận kỷ lục là 24/1 (tức ngày 25 tháng Chạp) sân bay Tân Sơn Nhất khai thác 1.002 lượt cất hạ cánh, tăng 10%, với 152.000 lượt hành khách, tăng 13%. Mức khai thác này đã cao hơn so với Tết Nguyên đán năm 2020.