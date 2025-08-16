Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sạt lở, sập cầu làm một tuyến đường ở Đồng Nai bị chia cắt

  Thứ bảy, 16/8/2025 08:00 (GMT+7)
Cơn mưa kéo dài từ chiều muộn đến tối gây ảnh hưởng nhiều khu vực của tỉnh Đồng Nai, trong đó một tuyến đường bị chia cắt do sạt lở, sập cầu.

Tối 15/8, lãnh đạo phường Chơn Thành (Đồng Nai) cho biết lực lượng chức năng đang túc trực, bảo vệ hiện trường, nơi cầu đường số 40 bị sập, sụt lún.

Tuyến đường được phong tỏa, đặt biển báo để đảm bảo an toàn cho người dân.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân lưu thông qua khu vực khác an toàn.

Chiều muộn đến tối cùng ngày, mưa lớn kéo dài khiến một đoạn cầu trên đường số 40 thuộc khu phố Minh Thành 5, phường Chơn Thành bị sập, lún. Rất may thời điểm xảy ra sự cố không có người qua lại.

Tại hiện trường, một phần cầu bị nước cuốn trôi, gần đó mặt đường bị sụt lún nghiêm trọng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo hai phía bên cầu, đồng thời túc trực tại hiện trường.

Khu vực cầu khi chưa bị sụt lún.
Mưa lớn từ chiều muộn đến tối gây sạt lở vị trí cầu trên đường số 40.

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang phối hợp, khẩn trương khắc phục sự cố. Trong thời gian chờ xử lý hậu quả do thiên tai gây ra, người dân trong khu vực sẽ chọn lộ trình đi lại phù hợp.

Ký họa về Đông Dương - Nam Kỳ là một bộ tranh gồm hàng trăm bức ký họa có giá trị nghệ thuật đặc sắc, phản ánh trực quan, sinh động về đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa ở Sài Gòn và Nam Kỳ đầu thế kỷ XX.

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

  • Đồng Nai

    Đồng Nai
    • Diện tích: 5.907,2 km²
    • Dân số: 3.001.135 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã, 9 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 251
    • Biển số xe: 60, 39

