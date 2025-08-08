Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Đồng Nai có tân Phó chủ tịch UBND tỉnh

  • Thứ sáu, 8/8/2025 15:39 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ông Nguyễn Kim Long, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai, được HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 8/8, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp chuyên đề) về công tác nhân sự của UBND tỉnh.

Nguyen Kim Long Dong Nai anh 1

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai chúc mừng ông Nguyễn Kim Long (giữa) trúng cử chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, đã trình bày tờ trình về việc giới thiệu ông Nguyễn Kim Long, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, để HĐND tỉnh xem xét bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện quy trình bầu cử tại kỳ họp, ông Nguyễn Kim Long trúng cử chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu sau khi được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Kim Long bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh đã tín nhiệm, tin tưởng giao phó trọng trách mới.

Ông Nguyễn Kim Long cho biết ở cương vị mới, sẽ cùng với các thành viên UBND tỉnh làm hết sức mình, phát huy trí tuệ, khả năng, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Ông Vũ Hồng Văn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai sau hợp nhất

Bộ Chính trị chỉ định ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai sau hợp nhất hai tỉnh Đồng Nai và Bình Phước.

11:59 30/6/2025

Đồng Nai chi 8,6 tỷ đồng đưa đón cán bộ ở Bình Phước đi làm

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ Bình Phước về Đồng Nai làm việc sẽ có xe đưa đón hàng tuần, chi phí cho 6 tháng đầu là 8,6 tỷ đồng.

12:00 28/6/2025

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ ở 4 tỉnh

Trong tuần (từ 2 đến 6/6), Tỉnh ủy Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Đồng Nai đã tổ chức hội nghị để công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

06:48 7/6/2025

Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá

Cuốn sách Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá của Thủ tướng, Phó giáo sư Phạm Minh Chính và Vương Quân Hoàng, khái quát bức tranh toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam từ khi giành được độc lập tới cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Qua đó, giúp bạn đọc hiểu tường tận về một giai đoạn thăng trầm và đột phá của kinh tế nước nhà. Cuốn sách là kết quả của sự đầu tư nghiêm túc với lượng thông tin phong phú, được sưu tầm, tuyển chọn và tính toán từ nhiều nguồn trong nước và nước ngoài trong khoảng thời gian dài.

https://tienphong.vn/dong-nai-co-tan-pho-chu-tich-ubnd-tinh-post1767463.tpo

Mạnh Thắng/Tiền Phong

Nguyễn Kim Long Đồng Nai Đồng Nai Nguyễn Kim Long Phó chủ tịch Đồng Nai Chủ tịch Đồng Nai Phó Đồng Nai

  • Đồng Nai

    Đồng Nai
    • Diện tích: 5.907,2 km²
    • Dân số: 3.001.135 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã, 9 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 251
    • Biển số xe: 60, 39

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý