Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ ở 4 tỉnh

Sáng 5/6, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo báo Nhân Dân, tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã công bố quyết định của Ban Bí thư chuẩn y đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, khẳng định ông Ma Thế Hồng là cán bộ được đào tạo bài bản và trưởng thành qua nhiều cương vị công tác.

Bà Hà Thị Nga nhấn mạnh ông Ma Thế Hồng được Ban Bí thư, Bộ Chính trị giao trọng trách Phó bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang là niềm vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn lao trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Cùng ngày, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn.

Trao quyết định, phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh, nhấn mạnh ông Đinh Quang Tuyên là cán bộ người Bắc Kạn, đã trải qua nhiều cương vị công tác và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngày 5/6, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Giang đã công bố Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y Đại tá Nguyễn Đức Thuận, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Hầu A Lềnh bày tỏ tin tưởng ông Nguyễn Đức Thuận sẽ phát huy tốt năng lực, bản lĩnh, trách nhiệm trong vai trò mới; cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là trong lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, vào chiều 2/6, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo báo Đồng Nai, tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc nghỉ hưu của cán bộ.

Theo đó, ông Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai, được nghỉ hưu từ ngày 1/6.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn trân trọng ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của ông Hồ Thanh Sơn trong suốt quá trình công tác đối với sự phát triển của Đồng Nai.

