Ông Vũ Hồng Văn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai sau hợp nhất

Ông Vũ Hồng Văn sinh năm 1976, quê xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ông có bằng Tiến sỹ Luật, Cử nhân Điều tra tội phạm xâm phạm quốc gia, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông đang là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025 theo quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ hồi tháng 1.

Trong quá trình công tác, ông Vũ Hồng Văn từng giữ các chức vụ sau:

- Phó tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an (10/2013-3/2014).

- Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an (4/2014-8/2014).

- Phó chính ủy kiêm Cục trưởng Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an (từ 9/2014-12/2014).

- Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an (1/2015-6/2018).

- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk (7/2018-11/2019).

- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2015–2020 và nhiệm kỳ 2020-2025, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (11/2019-7/2022).

- Đại biểu Quốc hội khóa XV (từ 5/2021 đến nay).

- Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an (7/2022-10/2023).

- Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII (10/2023-8/2024).

- Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII (8/2024-1/2025).

Tỉnh Đồng Nai (trên cơ sở hợp nhất tỉnh Bình Phước và Đồng Nai) có 72 xã và 23 phường với diện tích tự nhiên 12.737 km²; quy mô dân số 4.427.700 người. Trung tâm chính trị - hành chính mới đặt tại tỉnh Đồng Nai cũ.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.