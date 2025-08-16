Sắp hết thời cá nhân, hộ kinh doanh than khó nộp thuế

Cổng thông tin về thuế sắp ra mắt sẽ giúp người nộp thuế tra cứu thông tin nhanh chóng, giảm thiểu sai sót, góp phần duy trì tính minh bạch và chính xác trong công tác thu thuế.

Cục Thuế cho biết từ ngày 18/8 cơ quan thuế sẽ chính thức ra mắt Cổng thông tin hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Giao diện Cổng thông tin hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp sắp ra mắt. Ảnh: Cục Thuế.

Cục Thuế cho biết đây là bước đi quan trọng nhằm đồng hành cùng cộng đồng kinh doanh phát triển bền vững và tránh sai sót trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, trong bối cảnh kinh tế số ngày càng phát triển và các mô hình kinh doanh trở nên đa dạng.

Bên cạnh đó, hoạt động của cá nhân và hộ kinh doanh không còn gói gọn trong các hình thức truyền thống như cửa hàng hay địa điểm cố định.

Với mong muốn đáp ứng sự thay đổi và hiện đại hóa công tác quản lý thuế, Cục Thuế đã phối hợp với Công ty Cổ phần MISA xây dựng Cổng thông tin hỗ trợ nhằm đảm bảo tất cả người nộp thuế có thể tiếp cận thông tin thuế đầy đủ, chính xác, dễ dàng và nhanh chóng.

Theo Cục Thuế, mục đích của Cổng thông tin là giúp cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nắm vững các quy định thuế của Nhà nước, đồng thời hỗ trợ và hướng dẫn người dân thực hiện nghĩa vụ thuế một cách chính xác và đúng đắn.

"Đây là công cụ thiết thực, giúp người nộp thuế tra cứu thông tin nhanh chóng, giảm thiểu sai sót không cần thiết, góp phần duy trì tính minh bạch và chính xác trong công tác thu thuế", Cục Thuế cho biết.

Nội dung trên Cổng thông tin do cơ quan thuế trực tiếp biên soạn, đảm bảo độ chính xác cao và được trình bày sinh động, dễ hiểu qua các bài viết, video ngắn, giúp người dùng tiếp cận kiến thức nhanh chóng và áp dụng kịp thời vào kinh doanh.

Đặc biệt, cổng còn tích hợp chatbot trợ lý AI tư vấn kinh doanh, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tiếp cận thông tin hữu ích, nâng cao hiệu quả bán hàng.

Cổng thông tin được hoàn thiện nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa MISA và các đơn vị nghiệp vụ, đồng thời tiếp thu ý kiến thực tiễn từ các địa phương.

Cục Thuế kỳ vọng phát triển Cổng thông tin thành công cụ mạnh mẽ, giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận lợi, giảm thiểu sai sót và nâng cao tính minh bạch trong các giao dịch thuế, thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.