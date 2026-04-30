Sắp có MacBook Ultra

  • Thứ năm, 30/4/2026 18:04 (GMT+7)
Apple dự kiến mở rộng thương hiệu Ultra vào cuối năm nay với iPhone màn hình gập và MacBook OLED.

Ảnh dựng iPhone màn hình gập dựa trên tin đồn. Ảnh: Foundry.

Theo nguồn tin từ Macworld, Apple có kế hoạch mở rộng thương hiệu Ultra sang 2 sản phẩm mới vào cuối năm nay, bao gồm iPhone và MacBook thuộc phân khúc cao cấp.

Dựa trên tin đồn, iPhone Ultra nhiều khả năng được dùng cho iPhone màn hình gập. Thay vì thuộc dòng Pro vốn cũng được nâng cấp vào tháng 9, Apple sẽ quảng bá iPhone Ultra thành dòng điện thoại cao cấp nhất của hãng.

Trước đây, nhiều người dự đoán thiết bị sẽ mang tên iPhone Fold. Tuy nhiên, Macworld cho rằng Táo khuyết sẽ chọn tên iPhone Ultra để phân cấp rõ hơn.

Apple đã sử dụng tên gọi Ultra cho một số sản phẩm. Năm 2022, dòng smartwatch và chip xử lý cao cấp nhất của hãng lần lượt mang tên Apple Watch Ultra và M1 Ultra. 2 sản phẩm này đều mạnh mẽ và đắt nhất trong danh mục.

Đáng chú ý khi iPhone Ultra sẽ không thuộc dòng iPhone 18, đồng nghĩa thiết bị không có số 18 trong tên gọi tương tự iPhone Air năm ngoái.

"iPhone Ultra sẽ là sản phẩm nổi bật tại sự kiện tháng 9. Apple đang cố gắng để bán iPhone Ultra cùng lúc với iPhone 18 Pro, không gặp vấn đề chậm trễ. Tuy nhiên, thiết bị vẫn có thể đến tay người dùng muộn hơn vài tuần với số lượng ít", trang tin Macworld cho biết.

iPhone Ultra được xem là bản nâng cấp lớn nhất cho smartphone Apple từ trước đến nay. Khác với những năm trước, Apple sẽ không nâng cấp iPhone Air và iPhone cơ bản vào mùa thu, thay vào đó lùi lịch sang đầu năm 2027 cùng với iPhone 18e.

Ngoài iPhone Ultra, tin đồn cho biết sản phẩm Apple tiếp theo có phiên bản Ultra là MacBook với màn hình cảm ứng OLED. Tương tự iPhone Ultra, tên gọi MacBook Ultra từng được Bloomberg và các trang tin công nghệ đồn đoán.

MacBook Ultra có thể xuất hiện vào đầu năm 2027. Ảnh: Macworld.

Lý do khiến Apple sử dụng tên MacBook Ultra nhiều khả năng tương tự iPhone Ultra. Sản phẩm dự kiến có giá đắt hơn đáng kể so với MacBook Pro, cùng những tính năng lần đầu xuất hiện như màn hình OLED hỗ trợ cảm ứng.

Tên MacBook Ultra giúp Apple phân cấp sản phẩm rõ ràng hơn với MacBook Pro, thiết bị phù hợp cho những người không cần công nghệ mới.

Apple được cho đã lên kế hoạch ra mắt MacBook Ultra vào cuối năm nay. Tuy nhiên, thời điểm trình làng có thể dời sang đầu 2027 do tình trạng thiếu hụt bộ nhớ.

Thương hiệu Ultra cũng có thể mở rộng sang AirPods với phiên bản tích hợp camera, bên cạnh chip xử lý M5 Ultra dự kiến xuất hiện cùng Mac Studio phiên bản mới.

Một mẫu iPad cũng có thể mang tên Ultra. Trong bản tin Power On trên Bloomberg, nhà phân tích Mark Gurman cho biết sản phẩm sở hữu màn hình gập, nằm trong kế hoạch ưu tiên của tân CEO John Ternus.

Nửa thế kỷ thành - bại của Apple

Ngày nay, các đế chế công nghệ trỗi dậy và sụp đổ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng những cái tên nào có thể tồn tại đến nửa thế kỷ. Chỉ một số ít làm được điều này, trong đó có Apple.

Cuốn “Apple” của David Pogue đã làm sáng tỏ những đổi mới trong suốt chặng đường 50 năm phát triển của ông lớn công nghệ này.

Tin buồn về iPhone 18

Apple có thể giảm thông số iPhone 18 để tiết kiệm chi phí, duy trì giá bán tương đương bản tiền nhiệm.

18:31 27/4/2026

Sai lầm lớn nhất của Tim Cook tại Apple

CEO Tim Cook hồi tưởng lại thời gian lãnh đạo Apple và thừa nhận việc ra mắt ứng dụng Apple Maps trên iPhone vào năm 2012 là sai lầm.

10:36 24/4/2026

CEO mới của Apple có là Steve Jobs thứ hai?

Với phong cách lãnh đạo quyết đoán, John Ternus được kỳ vọng giúp Apple bắt kịp đối thủ trong cuộc đua AI, đồng thời tìm ra sản phẩm đột phá tiếp theo.

11:08 23/4/2026

Phúc Thịnh

    Tranh cãi của Rookie có hồi kết

    Vụ lùm xùm giữa Rookie, nữ MC Hilda và bạn gái mới đã ngã ngũ sau khi nam tuyển thủ thừa nhận chính mình là người thêu dệt nên những lời cáo buộc sai sự thật.

    Elon Musk: 'Tôi thật ngu ngốc'

    Musk thừa nhận tại tòa rằng ông đã sai lầm khi bỏ 38 triệu USD giúp OpenAI khởi nghiệp, trong khi một số bằng chứng của công ty AI lại cho thấy điều hoàn toàn ngược lại.

    Hồi kết của iPad

    Với sự xuất hiện của iPhone màn hình gập và MacBook màn hình cảm ứng, dòng máy tính bảng Apple đang đứng trước nguy cơ trở thành "người thừa".

