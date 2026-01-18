Sao 'Tuyệt đỉnh Kungfu' và mối thù với Châu Tinh Trì

Lương Tiểu Long sinh năm 1948, là ngôi sao võ thuật thực thụ của giới giải trí Hương Cảng. Cùng với Địch Long, Lý Tiểu Long, Thành Long, ông được báo chí Trung Quốc gọi tên trong nhóm "Tứ long" danh tiếng của làng võ thuật. Diễn viên nổi danh khắp châu Á nhờ Kim Bảng anh hùng, Hoắc Nguyên Giáp và không thể không kể tới Tuyệt đỉnh Kungfu.

Lương Tiểu Long từng có một khoảng thời gian dài rút lui khỏi showbiz, sau đó tái xuất trong phim của Châu Tinh Trì. Trong sự nghiệp, tài tử gạo cội từng nhiều lần gây sốc vì những phát ngôn thẳng thắn như chê Thành Long không phải sao võ thuật thực thụ mà chỉ thành công nhờ phim đầu tư kinh phí cao, hay tự nhận mình giỏi hơn Lý Tiểu Long…

Dù tên tuổi bừng sáng trở lại sau khi tham gia Tuyệt đỉnh Kungfu của Châu Tinh Trì, Lương Tiểu Long thực tế lại không có mối quan hệ tốt với nam đạo diễn. Ông từng thẳng thắn cho biết chưa bao giờ gọi đối phương là "Tinh Gia" vì cho rằng "gọi như vậy là một sự sỉ nhục", đồng thời phủ nhận việc nhờ Châu Tinh Trì nâng đỡ để nổi tiếng.

Lương Tiểu Long cho rằng bản thân ông đã là diễn viên có tên tuổi. Ngoài ra, một bộ phim là thành quả sáng tạo của cả tập thể, mỗi khâu đều quan trọng như nhau, nên không thể nói rằng thành công là nhờ Châu Tinh Trì. Thậm chí, Lương Tiểu Long còn tỏ ra không hài lòng với mức thù lao Châu Tinh Trì trả cho mình. Ông còn phê phán đối phương là kẻ ích kỷ, ngạo mạn.

Chính vì tính tình thẳng thắn, làm phật lòng nhiều người, sự nghiệp của Lương Tiểu Long không tỏa sáng như những đồng nghiệp như Thành Long, Địch Long, Lý Tiểu Long. Dẫu vậy, vai diễn Hỏa Vân Tà Thần của ông trong phim Châu Tinh Trì vẫn được coi là đỉnh cao sự nghiệp, đưa tên tuổi nam diễn viên vươn xa khắp châu Á. Dù ông có tham gia một số phim võ thuật sau đó, nhưng không thể vượt qua cái bóng của vai Hỏa Vân Tà Thần.

Những năm gần đây, Lương Tiểu Long thi thoảng vẫn xuất hiện trong một số sự kiện võ thuật để chỉ đạo thế hệ trẻ. Diễn viên cũng chăm chỉ cập nhật cuộc sống và quá trình tập võ trên mạng xã hội, cho thấy sức khoẻ tốt, tinh thần minh mẫn. Chính vì vậy, thông tin ông đột ngột qua đời ở tuổi 77 khiến giới giải trí Hoa ngữ xôn xao.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.