Sao 'Tuyệt đỉnh Kungfu' qua đời

Thông tin Lương Tiểu Long qua đời ở tuổi 77 khiến giới giải trí Hoa ngữ xôn xao. Trước đó, ông được hàng triệu khán giả biết tới qua vai Hoả Vân Tà Thần trong "Tuyệt đỉnh Kungfu".

Theo China Times, ngôi sao võ thuật Hong Kong Lương Tiểu Long đã qua đời ở tuổi 77. Thông tin này được bạn bè diễn viên xác nhận.

Nguồn tin cho hay Lương Tiểu Long trút hơi thở cuối cùng vào ngày 14/1. Phía gia đình tài tử đang âm thầm lo liệu hậu sự. Lễ tang diễn viên dự kiến được tổ chức vào ngày 26/1 tại Long Cảng, Thâm Quyến.

Thông tin Lương Tiểu Long qua đời gây chấn động giới mộ điệu điện ảnh. Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ bàng hoàng, tưởng nhớ ngôi sao gạo cội.

Lương Tiểu Long tên thật là Lương Tài Sinh, sinh năm 1948 tại Hong Kong, Trung Quốc. Ông học võ từ nhỏ, 15 tuổi đã gia nhập làng giải trí với vai trò diễn viên đóng thế. Từ thập niên 1970, ông hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, dần tạo được tên tuổi nhờ nền tảng võ thuật vững chắc.

Vai diễn đưa tên tuổi Lương Tiểu Long toả sáng khắp châu Á. Ảnh: Weibo.

Trong thập niên 1980, Lương Tiểu Long đảm nhận vai Trần Chân trong bộ phim truyền hình Đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp, nhanh chóng gây được tiếng vang. Ông từng được xếp cùng hàng với Lý Tiểu Long, Thành Long và Địch Long trong nhóm "Tứ Long" danh tiếng. Khi tên tuổi đang toả sáng, Lương Tiểu Long có khoảng thời gian rút khỏi làng giải trí, gần như vắng bóng suốt hơn một thập kỷ.

Đến năm 2004, theo lời mời tha thiết của Châu Tinh Trì, Lương Tiểu Long tái xuất màn ảnh trong bộ phim Kung Fu Hustle (Tuyệt đỉnh Kungfu), vào vai phản diện Hỏa Vân Tà Thần. Nhân vật trở thành một trong những điểm nhấn lớn nhất của phim, giúp Lương Tiểu Long thu hút đông đảo người hâm mộ.