'Nữ thần gợi cảm' Lương Vân Phỉ cắt bỏ tử cung ở tuổi 34

  Chủ nhật, 18/1/2026 09:17 (GMT+7)
Lương Vân Phỉ vừa trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ tử cung và hiện trong giai đoạn hồi phục. Cô sẽ không còn cơ hội sinh con, song vẫn chấp nhận đánh đổi vì muốn có cơ thể khoẻ mạnh

Theo trang 163, Lương Vân Phỉ gây xôn xao khi chia sẻ vừa trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ tử cung ở tuổi 34.

Người đẹp đăng tải lại hành trình đối mặt với bệnh tật với thái độ lạc quan. Lương Vân Phỉ cho hay nhiều năm qua, cô vẫn bị chẩn đoán nhầm là u xơ tử cung. Phải đến tháng trước, cô mới phát hiện đã mắc bệnh lạc nội mạc tử cung, giải pháp duy nhất có thể điều trị triệt để là cắt bỏ toàn bộ tử cung.

Luong Van Phi anh 1

Lương Vân Phỉ cắt bỏ tử cung ở tuổi 34. Ảnh: Weibo.

Lương Vân Phỉ trải qua ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng. Sau ca phẫu thuật, người đẹp bật khóc nức nở. Trong video ghi lại quá trình hồi phục, cô cho biết đã rơi nước mắt vì quá đau, một phần vì cảm thấy xúc động. Mỹ nhân tiết lộ trước đây từng mắc chứng trầm cảm, bị dị ứng nghiêm trọng với thuốc. Trong ca phẫu thuật, lượng thuốc giảm đau được sử dụng rất ít, nên sau ca phẫu thuật cô tỉnh lại rất nhanh.

Người đẹp cho hay sau ca phẫu thuật, cô sẽ không còn cơ hội sinh con. Song, cô vẫn chấp nhận đánh đổi vì muốn có một cơ thể khoẻ mạnh. Hiện tại, Lương Vân Phỉ đã xuất viện và đang trong giai đoạn hồi phục.

Những chia sẻ của "nữ hoàng gợi cảm" Trung Quốc nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dân mạng bình luận động viên, chúc sức khoẻ Lương Vân Phỉ.

Lương Vân Phỉ (Na Na) được mệnh danh là "nữ thần gợi cảm", xuất thân từ vũ công quán bar. Sau đó, cô ký hợp đồng với công ty quản lý nghệ sĩ, đi đóng phim, chụp ảnh. Năm 2023, Lương Vân Phỉ gây xôn xao khi bị nghi lộ clip nóng với bạn trai. Cô nàng sau đó lên tiếng, thừa nhận người trong đoạn clip đó chính là mình. Nữ diễn viên cho biết đoạn clip được ghi lại từ nhiều năm trước, và không biết vì sao lại bị rò rỉ.

Trước đó, năm 2020, Lương Vân Phỉ từng bị bạn trai cũ tố "cắm sừng". Trên một chương trình truyền hình, người này công khai chia sẻ đã bắt gặp bạn gái "vụng trộm" với người đàn ông lạ mặt ngay trong nhà sau khi anh bất ngờ trở về từ chuyến công tác xa.

