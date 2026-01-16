'Mưa đỏ' thắng Cánh diều vàng 2025

"Không thời gian" càn quét nhiều hạng mục truyền hình tại lễ trao giải Cánh diều vàng lần thứ 32. "Mưa đỏ" được vinh danh ở mảng phim điện ảnh.

Tối 15/1, Hội Điện ảnh tổ chức lễ trao giải Cánh diều 2025. Sự kiện diễn ra tại rạp Đại Nam, Hà Nội, quy tụ nhiều nghệ sĩ tham dự.

Theo thông tin từ ban tổ chức, mùa giải năm nay đón nhận 164 tác phẩm tranh giải, bao gồm 15 phim điện ảnh, 13 phim truyền hình, 72 phim tài liệu, 10 phim khoa học, 24 phim hoạt hình và 30 phim ngắn.

'Không thời gian' thắng lớn ở mảng truyền hình

Ở mảng truyền hình, Trần Thái Sơn (vai Cường gà - Có anh nơi ấy bình yên) và Bích Ngọc (Miên - Không thời gian) lần lượt được gọi tên là Nam/Nữ phụ xuất sắc. Trong khi Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền được xướng tên ở hạng mục Diễn viên truyền hình triển vọng nhờ vai Hà An trong Cha tôi người ở lại.

Biên kịch xuất sắc phim truyền hình gọi tên Trịnh Khánh Hà, Huyền Lê, Phạm Ngọc Hà Lê - phim Không thời gian. Giải Đạo diễn xuất sắc phim truyền hình thuộc về NSƯT Nguyễn Danh Dũng - phim Không thời gian và Có anh nơi ấy bình yên. Trong khi Trần Anh Phương thắng giải Quay phim xuất sắc - phim Không thời gian.

Mạnh Trường thắng giải Nam chính truyền hình xuất sắc. Ảnh: Đinh Hà.

Vượt qua nhiều đối thủ khác, Nguyễn Mạnh Trường giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc hạng mục truyền hình. "Tôi thấy mình thật sự may mắn khi tham gia một dự án đặc biệt và ý nghĩa như Không thời gian. Đây tuy là giải thưởng cá nhân, nhưng với tôi lại như một giải thường dành cho cả tập thể. Vì suốt hơn một năm, toàn thể ê-kíp đã cố gắng rất nhiều. Nhờ sự nỗ lực đó mà tôi mới có thể đứng đây ngày hôm nay", anh chia sẻ trên sân khấu.

Ở hạng mục được quan tâm nhất với truyền hình - Phim truyền hình xuất sắc, Cánh diều bạc gọi tên Độc đạo và Hoa sữa về trong gió. Với hàng loạt chiến thắng phụ trước đó, không ngạc nhiên khi Không thời gian được xướng tên giành giải Cánh diều vàng.

'Mưa đỏ' được vinh danh ở hạng mục điện ảnh

Nam phụ xuất sắc phim truyện điện ảnh là Nguyễn Phương Nam, với vai Tạ trong Mưa đỏ. Nam diễn viên vắng mặt và bạn diễn Đỗ Nhật Hoàng lên nhận giải thay. Song, điều đặc biệt là anh có video cảm ơn gửi tới khán giả dù đang quay phim nơi đảo xa. Diễn viên tri ân đạo diễn, ê-kip, người hâm mộ và gửi lời cảm ơn đặc biệt cho "tiểu đội trưởng Tạ" - vai diễn đã đưa anh đến gần với khán giả đại chúng.

Ê-kíp Mưa đỏ ăn mừng trên sân khấu. Việt Hương và Tuấn Trần nhận giải Nữ/Nam chính xuất sắc. Ảnh: Đinh Hà.

Trong khi, giải Nữ phụ điện ảnh xuất sắc gọi tên Thu Trang - vai Kiều trong Nụ hôn bạc tỷ. Giải Diễn viên triển vọng điện ảnh được trao cho Lâm Thanh Mỹ (vai Su, phim Cục vàng của ngoại).

Giải Quay phim xuất sắc phim điện ảnh gọi tên Cường Nguyễn Ngọc C.U (Cục vàng của ngoại), Thiết kế mỹ thuật xuất sắc gọi tên Lê Văn Thanh (Địa đạo: Mặt Trời trong bóng tối). Giải Âm nhạc xuất sắc và Âm thanh xuất sắc lần lượt thuộc về Kính Vạn Hoa và Tử chiến trên không.

Hàm Trần và Nguyễn Hoàng Dương giành giải Biên kịch xuất sắc với Tử chiến trên không. NSƯT Đặng Thái Huyền thắng giải Đạo diễn xuất sắc với Mưa đỏ - bộ phim Việt lập kỷ lục ăn khách nhất lịch sử với doanh thu hơn 700 tỷ đồng .

Vượt qua nhiều ứng viên nặng ký, Hồng Đào (Mang mẹ đi bỏ) và Việt Hương (Chị dâu) thắng giải Nữ chính xuất sắc. Trong khi Tuấn Trần (Mang mẹ đi bỏ) thắng giải Nam chính xuất sắc. Anh tới tham dự lễ trao giải với hình ảnh đi nạng tập tễnh do gặp chấn thương khi đang ghi hình một dự án phim gần đây.

Kết quả Cánh diều 2025 nhìn chung nhận được sự đồng tình của khán giả. Ảnh: Đinh Hà.

Trong số 24 tác phẩm hoạt hình, Dế mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội. Tác phẩm ra mắt mùa hè năm 2025 bất ngờ thu hút sự quan tâm tại phòng vé, kết thúc hành trình với doanh thu 21,5 tỷ đồng . Giải cánh diều bạc gọi tên Chú bé loắt choắt, Trở về và Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu.

Ở hạng mục Phim khoa học, có 10 tác phẩm tranh giải. Kết quả, Sếu có về phương Nam được xướng tên là phim chiến thắng Cánh diều vàng. Trong khi, giải Cánh diều bạc được trao cho Ứng dụng công nghệ mô phỏng trong quân đội và Sự sống ở vườn quốc gia Côn Đảo.

Ở hạng mục phim ngắn, giải Cánh diều vàng gọi tên Mầm nhớ. Cánh diều bạc được trao cho 2 tác phẩm: Mắt nhắm mắt mở và Tận hưởng những gian truân.

Phim tài liệu chiếm số lượng lớn (72 tác phẩm) trong mùa Cánh diều 2025. 7 quãng nhân sinh Điềm Phùng Thị thắng giải Cánh diều vàng. 3 tác phẩm được vinh danh thắng Cánh diều bạc là Tiếng nói của lương tri, Nguyễn Hồng Nhị - Nhớ bầu trời năm ấy và Đông Sơn - Miền ký ức.

Cuối cùng, Mưa đỏ được xướng tên chiến thắng Cánh diều vàng. Thành tích không gây ngạc nhiên khi trước đó, tác phẩm cũng từng càn quét nhiều lễ trao giải khác. Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Chị dâu và Tử chiến trên không giành giải Cánh diều bạc.