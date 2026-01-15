Tuấn Trần đứt dây chằng

Nam chính “Mang mẹ đi bỏ” gặp chấn thương chân trong quá trình quay phim, khiến anh phải chống nạng khi tới dự lễ trao giải Cánh diều 2025.

Tối 15/1, lễ trao giải Cánh diều 2025 diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt tới tham dự. Tại thảm đỏ, Tuấn Trần diện suit bảnh bao, gây chú ý với hình ảnh tập tễnh chống nạng.

Tuấn Trần chống nạng tới sự kiện. Ảnh: Đinh Hà.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nam diễn viên cho biết anh gặp chấn thương đứt dây chằng khi ghi hình dự án phim Hộ linh tráng sĩ. Hiện, Tuấn Trần đang chờ lịch để phẫu thuật nối dây chằng.

Anh cũng bày tỏ háo hức khi có vai diễn tranh giải tại Cánh diều năm nay. "Tôi và các nghệ sĩ tới vì chất lượng và uy tín của lễ trao giải, chứ hoàn toàn không có cát-xê. Tất cả các anh chị em làm nghệ thuật đều nôn nao tới ngày giải Cánh diều diễn ra, vì đây là nơi công nhận, tôn vinh các sản phẩm nghệ thuật trong năm", Tuấn Trần chia sẻ.

Giải Cánh diều tôn vinh những thành tựu xuất sắc của nền điện ảnh và truyền hình nước nhà. Lễ trao giải năm nay diễn ra chậm khoảng 1 tháng so với dự kiến, được tổ chức đơn giản tại rạp Đại Nam, Hà Nội. Trước đó, BTC từng thông tin về việc thiếu kinh phí tổ chức và tiền thưởng cho các đơn vị, cá nhân đạt giải.