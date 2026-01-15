Tuấn Trần chống nạng lên thảm đỏ Cánh diều

Tối 15/1, lễ trao giải Cánh diều 2025 diễn ra tại Hà Nội . Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt tới tham dự. Mùa giải năm nay được tổ chức trễ khoảng một tháng so với dự kiến, sau những thông tin về việc BTC thiếu kinh phí tổ chức và tiền thưởng cho những cá nhân đạt giải.

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật rạng rỡ khi sánh đôi tới sự kiện. Bộ phim Ai thương ai mến của Thu Trang đang chiếu rạp nhưng có thành tích khá khiêm tốn, trái ngược hoàn toàn với Nụ hôn bạc tỷ ra mắt cách đây một năm.

Tại thảm đỏ, Tuấn Trần gây chú ý với hình ảnh tập tễnh chống nạng. Anh chia sẻ gặp chấn thương đứt dây chằng khi ghi hình dự án Hộ linh tráng sĩ và đang chờ lịch phẫu thuật. Năm 2025, Tuấn Trần có vai diễn nam chính được chú ý trong phim Mang mẹ đi bỏ.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cùng ê-kíp phim Mưa đỏ tham gia lễ trao giải. Mưa đỏ được dự đoán sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tích tại Cánh diều 2025. Trước đó, tác phẩm cũng đại thắng ở Ngôi sao xanh.

Ngay từ trước khi sự kiện diễn ra, hàng loạt fan nữ đã xếp hàng trước cửa Đại Nam để chờ đón hai diễn viên Nhật Hoàng và Đình Khang.

“Táo Kinh tế” Quang Thắng được khán giả cổ vũ khi xuất hiện tại thảm đỏ. Cánh diều 2025 là lễ trao giải lần thứ 32 của Hội Điện ảnh Việt Nam, nơi vinh danh những tác phẩm điện ảnh, truyền hình xuất sắc năm 2024 và 2025.​​

