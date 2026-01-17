Hai chàng trai gen Z gây bão toàn cầu

Heated Rivalry được coi là hiện tượng hiếm thấy, khi từ một dự án truyền hình quy mô nhỏ của Canada đã tạo cơn sốt toàn cầu, dẫn đầu các bảng xếp hạng thảo luận quốc tế những ngày qua. Tác phẩm cũng đạt điểm số cao ngất ngưởng trên các trang đánh giá phim, điển hình như IMDb với điểm trung bình 9.5.

Chỉ trong một đêm khi phim lên sóng, hai nam chính Connor Storrie và và Hudson Williams vụt sáng thành sao, thu hút hàng triệu người hâm mộ trên toàn cầu. Trong Heated Rivalry, bộ đôi lần lượt hoá thân Ilya và Shane, hai vận động viên khúc côn cầu hàng đầu, từ kỳ phùng địch thủ trên sân băng lại trở thành người yêu.

Hudson Williams vào vai Shane Hollander, đội trưởng đội Montreal Metros. Nhân vật hiện lên là một tuyển thủ khúc côn cầu đầy khao khát chiến thắng nhưng cũng dễ bị tổn thương trong mối quan hệ với Ilya Rozanov. Vai diễn Shane Hollander hiện lên với những đấu tranh cảm xúc phức tạp giữa tình yêu và áp lực xã hội.

Hudson được giới phê bình đánh giá cao với lối diễn tự nhiên, đặc biệt trong việc thể hiện những khoảnh khắc nội tâm của Shane. Nhiều tờ báo uy tín dành lời khen cho ngôi sao 24 tuổi với gương mặt điển trai giàu biểu cảm, đặc biệt là “đôi mắt biết nói”.

Sinh năm 2001 tại Kamloops, British Columbia, Hudson Williams lớn lên trong gia đình có mẹ là người Hàn Quốc và cha mang dòng máu Anh - Hà Lan. Ngôi sao gen Z tốt nghiệp chương trình Nghệ thuật Điện ảnh tại Langara College ở Vancouver. Anh từng có thời gian làm vận động viên bóng rổ và học võ thuật, trước khi nghiêm túc theo đuổi diễn xuất.

Sau khi Heated Rivalry lên sóng, Hudson Williams trở thành cái tên được săn đón nhất nhì những ngày qua. Từ một diễn viên vô danh, anh chàng trở thành hiện tượng trên truyền hình. Trang cá nhân của Hudson tăng hơn 2 triệu lượt theo dõi chỉ trong thời gian ngắn. Từ chia sẻ về phong cách ăn mặc, chăm sóc da đến gu nước hoa của Hudson đều trở thành đề tài bàn tán rôm rả của dân mạng.

Connor Storrie vào vai Ilya Rozanov, đội trưởng đội Boston Raiders trong Heated Rivalry. Ilya là tuyển thủ khúc côn cầu người Nga, ban đầu là đối thủ của Shane nhưng cả hai dần trở thành tình nhân bí mật. “Trai đểu” Ilya vừa có sự lạnh lùng, phũ phàng, nhưng cũng có mặt rất tình cảm và đáng yêu, khiến Shane mắc kẹt trong lưới tình.

Connor tái hiện sinh động một Ilya có chút lạnh lùng, đôi khi lại hơi ngốc nghếch mà vẫn cuốn hút theo cách “rất Nga”. Hình ảnh Ilya có phần trái ngược với Shane, nhưng đó lại là điều khiến cặp đôi tạo nên sức hút khi là những mảnh ghép bù trừ hoàn hảo. Dù lần đầu hợp tác, Hudson Williams và Connor Storrie có màn kết hợp cực kỳ ăn ý, mang đến những thước phim ngọt ngào và lãng mạn lạ kỳ trên màn ảnh.

Connor Storrie sinh năm 2000 tại Odessa, Texas (Mỹ). Trước khi được biết đến qua Heated Rivalry, anh từng có kinh nghiệm tham gia một số phim ngắn, thậm chí có vai nhỏ trong Joker: Folie à Deux. Trải nghiệm này giúp anh chuẩn bị kỹ càng cho Heated Rivalry, bao gồm việc học phát âm tiếng Nga hay luyện tập thể lực để vào vai vận động viên khúc côn cầu.

Phần trình diễn của Connor trong vai Ilya nhận được nhiều lời khen ngợi, không chỉ vì khả năng hóa thân một nhân vật ngoại quốc mà còn bởi chiều sâu cảm xúc mà diễn viên trẻ mang tới trong mỗi cảnh đối thoại với bạn diễn. Bên cạnh đó, loạt khoảnh khắc Connor cởi áo khoe thân hình nóng bỏng trên màn ảnh cũng khiến Heated Rivalry gây sốt.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.