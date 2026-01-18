Nhóm nhạc Tân binh toàn năng lộ diện

Trải qua nhiều vòng sát hạch, thi đấu căng thẳng, "Tân binh toàn năng" thành lập nhóm nhạc Uprize với 7 thành viên. Thái Lê Trung Hiếu không có mặt trong đội hình debut.

Tập cuối Tân binh toàn năng lên sóng tối 17/1, chứng kiến chặng cuối của cuộc đua tìm ra nhóm nhạc nam sau 9 tháng thử thách. Trên sân khấu giao lưu cùng nhóm nhạc Tempest, 8 thí sinh của Tân binh toàn năng mang đến tiết mục Temple bùng nổ, thành công mở khóa thêm 2 vị trí ra mắt.

Nhờ đó, đội hình chính thức của nhóm nhạc debut được nâng lên con số 7 thành viên. Kết quả, lần lượt những tân binh được gọi tên là Cường Bạch, Phúc Nguyên, Lâm Anh, Đức Duy, Wonbi, Duy Lân và Long Hoàng. Trong đó, Cường Bạch đạt danh hiệu "Thần tượng quốc dân" khi dẫn đầu cuộc bình chọn trực tuyến.

Nhóm nhạc Uprize với 7 thành viên. Ảnh: BTC.

Thành viên Thái Lê Minh Hiếu, vốn là một trong số thí sinh nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong chương trình, không được debut trong đội hình nhóm nhạc chính thức. Kết quả này khiến một bộ phận khán giả tiếc nuối, tranh luận trên mạng xã hội.

"Mình hạnh phúc vì đã có một hành trình đẹp, được trải qua hết tất cả sát hạch, hết tất cả công diễn", Thái Lê Minh Hiếu chia sẻ khi phải dừng chân.

Theo BTC, nhóm nhạc bước ra từ Tân binh toàn năng mang tên Uprize, là sự kết hợp giữa tinh thần vươn lên (Up) và sự bứt phá để giành lấy vinh quang (Prize), thể hiện khát khao của các thành viên trong việc vượt qua mọi giới hạn để chạm tới đỉnh cao và trở thành "phần thưởng" quý giá nhất trong lòng người hâm mộ.