Sao trẻ Arsenal khiến MU vỡ mộng

Myles Lewis-Skelly bất ngờ hồi sinh mạnh mẽ tại Arsenal, qua đó khiến MU gần như không còn hy vọng chiêu mộ cầu thủ trẻ.

Myles Lewis-Skelly đột nhiên có cơ hội trong giai đoạn cuối mùa.

Trong bối cảnh Tyrell Malacia sắp rời CLB còn Luke Shaw có tuổi, đội chủ sân Old Trafford đưa Myles Lewis-Skelly vào danh sách theo dõi từ tháng 3.

Cầu thủ 19 tuổi trưởng thành từ học viện Hale End của Arsenal từng trải qua quãng thời gian khó khăn mùa này. Dù sở trường là tiền vệ trung tâm, anh chủ yếu được sử dụng ở vị trí hậu vệ trái và không cạnh tranh nổi với Riccardo Calafiori hay Piero Hincapie.

Trước vòng 35 Premier League, Lewis-Skelly mới có 2 lần đá chính. Anh thậm chí 17 lần ngồi dự bị mà không được tung vào sân. Điều đó làm dấy lên nhiều đồn đoán về tương lai của tài năng trẻ người Anh.

MU được cho là muốn tận dụng tình hình để thực hiện thương vụ giá rẻ. Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" tin rằng Arsenal có thể bán một cầu thủ trưởng thành từ học viện nhằm cân bằng tài chính và tạo thêm ngân sách chuyển nhượng.

Tình thế thay đổi với Myles Lewis-Skelly.

Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi rất nhanh chỉ trong vài ngày. Lewis-Skelly được HLV Mikel Arteta trao cơ hội đá chính ở trận thắng Fulham 3-0 hôm 2/5 và lập tức gây ấn tượng mạnh.

Đến lượt về bán kết Champions League với Atletico Madrid, nhà cầm quân người Tây Ban Nha tiếp tục đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ này thay vì Martin Zubimendi.

Lewis-Skelly chơi xuất sắc trong chiến thắng 1-0 và giúp Arsenal vào chung kết Champions League. Màn trình diễn đó giúp anh từ chỗ bị lãng quên trở thành quân bài quan trọng của Arteta trong giai đoạn quyết định mùa giải.

Arsenal hiện đứng trước cơ hội giành cú đúp Premier League và Champions League. Trong bối cảnh mọi thứ diễn ra theo hướng tích cực, khả năng Lewis-Skelly rời Emirates gần như không còn. MU vì thế nhiều khả năng phải chuyển hướng sang mục tiêu khác cho vị trí hậu vệ trái.

