Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Sao trẻ Arsenal khiến MU vỡ mộng

  • Thứ sáu, 8/5/2026 08:30 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Myles Lewis-Skelly bất ngờ hồi sinh mạnh mẽ tại Arsenal, qua đó khiến MU gần như không còn hy vọng chiêu mộ cầu thủ trẻ.

Myles Lewis-Skelly đột nhiên có cơ hội trong giai đoạn cuối mùa.

Trong bối cảnh Tyrell Malacia sắp rời CLB còn Luke Shaw có tuổi, đội chủ sân Old Trafford đưa Myles Lewis-Skelly vào danh sách theo dõi từ tháng 3.

Cầu thủ 19 tuổi trưởng thành từ học viện Hale End của Arsenal từng trải qua quãng thời gian khó khăn mùa này. Dù sở trường là tiền vệ trung tâm, anh chủ yếu được sử dụng ở vị trí hậu vệ trái và không cạnh tranh nổi với Riccardo Calafiori hay Piero Hincapie.

Trước vòng 35 Premier League, Lewis-Skelly mới có 2 lần đá chính. Anh thậm chí 17 lần ngồi dự bị mà không được tung vào sân. Điều đó làm dấy lên nhiều đồn đoán về tương lai của tài năng trẻ người Anh.

MU được cho là muốn tận dụng tình hình để thực hiện thương vụ giá rẻ. Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" tin rằng Arsenal có thể bán một cầu thủ trưởng thành từ học viện nhằm cân bằng tài chính và tạo thêm ngân sách chuyển nhượng.

MU anh 1

Tình thế thay đổi với Myles Lewis-Skelly.

Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi rất nhanh chỉ trong vài ngày. Lewis-Skelly được HLV Mikel Arteta trao cơ hội đá chính ở trận thắng Fulham 3-0 hôm 2/5 và lập tức gây ấn tượng mạnh.

Đến lượt về bán kết Champions League với Atletico Madrid, nhà cầm quân người Tây Ban Nha tiếp tục đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ này thay vì Martin Zubimendi.

Lewis-Skelly chơi xuất sắc trong chiến thắng 1-0 và giúp Arsenal vào chung kết Champions League. Màn trình diễn đó giúp anh từ chỗ bị lãng quên trở thành quân bài quan trọng của Arteta trong giai đoạn quyết định mùa giải.

Arsenal hiện đứng trước cơ hội giành cú đúp Premier League và Champions League. Trong bối cảnh mọi thứ diễn ra theo hướng tích cực, khả năng Lewis-Skelly rời Emirates gần như không còn. MU vì thế nhiều khả năng phải chuyển hướng sang mục tiêu khác cho vị trí hậu vệ trái.

Quyết định làm rung chuyển MU

MU chứng kiến thêm một biến động lớn trong bộ máy thượng tầng khi Sir Dave Brailsford chính thức rời vai trò Giám đốc Bóng đá chỉ sau hơn 1 năm gắn bó.

17 giờ trước

Tân binh đầu tiên của MU dần lộ diện

Khi khả năng chiêu mộ Sandro Tonali gần như khép lại, MU lập tức tăng tốc với phương án Carlos Baleba để nâng cấp tuyến giữa.

17 giờ trước

Arsenal ra quyết định gây sốc với MU

Arsenal gây bất ngờ lớn trên thị trường chuyển nhượng khi được cho là theo dõi sát tình hình của Marcus Rashford, sau khi vồ hụt Kobbie Mainoo.

26:1544 hôm qua

Highlights MU 3-2 Liverpool Tối 3/5, MU đả bại Liverpool với tỷ số 3-2 thuộc vòng 35 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Đào Trần

MU Myles Lewis-Skelly Arsenal Manchester United Premier League

    Đọc tiếp

    Con hon loan tai Real Madrid xuat phat tu Perez hinh anh

    Cơn hỗn loạn tại Real Madrid xuất phát từ Perez

    1 giờ trước 10:00 8/5/2026

    0

    Real Madrid đang rơi vào tình cảnh hỗn loạn lớn nhất trong nhiều năm qua từ bên trong lẫn bên ngoài sân cỏ. Các cầu thủ chịu trách nhiệm nhưng cần truy trách nhiệm cao hơn.

    Tien dao tuyen Anh chan thuong ghe ron hinh anh

    Tiền đạo tuyển Anh chấn thương ghê rợn

    2 giờ trước 09:48 8/5/2026

    0

    Ollie Watkins khiến sân Villa Park thót tim khi dính chấn thương đầu nghiêm trọng nhưng vẫn tiếp tục thi đấu ở bán kết lượt về Europa League.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý