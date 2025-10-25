Sao mai sinh năm 2008 của Bayern làm rung chuyển bóng đá Đức

Tối 25/10, Lennart Karl tiếp tục tỏa sáng giúp Bayern Munich đè bẹp Borussia Monchengladbach 3-0 thuộc vòng 8 Bundesliga.

Lennart Karl ghi bàn trong 2 trận ra sân liên tiếp cho Bayern Munich.

Phút 76, HLV Vincent Kompany tung Lennart Karl vào sân thay Luis Diaz. Chàng trai 17 tuổi chỉ cần đúng 5 phút để ghi dấu ấn. Nhận bóng từ Raphael Guerreiro ở rìa vòng cấm, Karl xoay người cứa lòng cực hiểm hóc bằng chân trái, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, ấn định tỷ số 3-0.

Khán đài Borussia-Park im phăng phắc, trong khi dàn cầu thủ Bayern ùa tới ôm chầm lấy Karl. Sao mai sinh năm 2008 lập kỷ lục cầu thủ trẻ thứ 3 trong lịch sử Bayern ghi bàn tại Bundesliga (17 tuổi, 245 ngày). Chỉ vài ngày trước, chính Karl cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Bayern tại Champions League.

Pha lập công không chỉ là bàn thắng thứ hai trong hai trận liên tiếp của Karl, mà còn là dấu ấn cho sự xuất hiện của một tài năng đặc biệt, lạnh lùng, tự tin và đầy bản năng trước khung thành. Chàng trai sinh năm 2008 đang khiến cả nước Đức sững sờ.

Chỉ trong một tuần, Karl được nhắc tới nhiều nhất nước Đức. Trên mạng xã hội, CĐV Bayern gọi anh là "cậu bé vàng", còn truyền thông Đức khẳng định "một ngôi sao ra đời". Với phong độ hiện tại, không loại trừ khả năng Karl sẽ sớm được triệu tập lên tuyển Đức.

Cú cứa lòng đẳng cấp của Karl khi vào sân đúng 5 phút.

Trận này, Bayern của HLV Kompany tiếp tục cho thấy khí thế của một cỗ máy hủy diệt, qua đó toàn thắng 13 trận từ đầu mùa, ghi trung bình hơn 3 bàn/trận. Bayern cầm bóng 71%, kiểm soát thế trận với 23 cú sút, 13 lần bóng đi trúng đích khiến Gladbach chỉ biết co cụm chịu trận.

Sau loạt pha cứu thua của thủ môn Moritz Nicolas, mành lưới Gladbach cũng rung lên ở phút 64. Joshua Kimmich chớp thời cơ sút bồi lạnh lùng, mở tỷ số 1-0 cho Bayern. Chưa đầy 6 phút sau, Guerreiro nhân đôi cách biệt bằng pha băng xuống dứt điểm tinh tế sau đường chuyền của Michael Olise.

Thực tế, Gladbach có cơ hội rút ngắn tỷ số ở phút 75 khi được hưởng phạt đền, nhưng Kevin Stoger lại đưa bóng dội cột dọc, minh chứng cho ngày thi đấu kém duyên đến tận cùng.

Đè bẹp đối thủ 3-0, Bayern tiếp tục dẫn đầu Bundesliga với 8 trận thắng tuyệt đối, còn Gladbach thì lún sâu hơn vào khủng hoảng với vị trí chót bảng.