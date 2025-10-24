Phép màu mang tên Musiala

Ba tháng sau chấn thương kinh hoàng tại FIFA Club World Cup 2025, Jamal Musiala chính thức trở lại sân tập của Bayern Munich.

Musiala đã có thể trở lại tập luyện.

Hình ảnh tài năng 22 tuổi chạy nhẹ giữa tiết trời lạnh ở Munich sáng 23/10 khiến người hâm mộ không khỏi xúc động - bởi chỉ ít tháng trước, sự nghiệp của anh từng bị lo ngại sẽ gián đoạn dài hạn.

Trong buổi tập đầu tiên trên sân cỏ kể từ tháng 7, Musiala hoàn thành 25 phút tập luyện cá nhân cùng HLV thể lực Simon Martinello. Anh bắt đầu bằng các bài chạy nhẹ, di chuyển liên tục quanh sân, rồi chuyển sang tập phối hợp và thăng bằng.

Sau đó, Musiala thay giày, tiếp tục chạy và kết thúc bằng vài pha chạm bóng cùng Serge Gnabry, người cũng đang trong giai đoạn hồi phục. Nụ cười trên gương mặt hai cầu thủ cho thấy một điều: Musiala đã thực sự trở lại.

Chấn thương của Musiala xảy ra ngày 5/7, trong trận tứ kết gặp Paris Saint-Germain tại FIFA Club World Cup. Pha va chạm mạnh với thủ môn Gianluigi Donnarumma khiến Musiala bị trật cổ chân và gãy xương mác, buộc phải phẫu thuật ngay sau đó. Suốt hơn ba tháng qua, anh miệt mài trong phòng gym để củng cố cơ bắp và khớp cổ chân.

Giám đốc Thể thao Christoph Freund mô tả tiến trình hồi phục là “rất tích cực”: “Cậu ấy đã có thể chịu toàn bộ trọng lượng cơ thể trên chân bị chấn thương. Vẫn cần thêm thời gian, nhưng Musiala đang trên đúng lộ trình”.

Về phần mình, Musiala chia sẻ cảm xúc chân thành:“Thật tuyệt khi được trở lại sân. Tôi cảm thấy khỏe và bàn chân phản ứng tốt. Mỗi tuần tôi đều tiến thêm một bước - từ chạy, chạm bóng cho tới sắp tới là tăng tốc. Tôi muốn khi trở lại phải ở trạng thái 100%, không vội vàng”.

Với Bayern Munich, sự trở lại của Musiala chẳng khác nào một liều thuốc hồi sinh tinh thần. Cầu thủ từng được ví như “Lamine Yamal của nước Đức” mang trong mình thứ năng lượng và sáng tạo mà hàng tiền vệ đội bóng xứ Bavaria đang thiếu. Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, anh có thể tái xuất trước kỳ nghỉ đông - và khi ấy, Allianz Arena sẽ lại vang lên những tiếng reo hò chào đón “phép màu mang tên Musiala”.