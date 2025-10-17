Man City nguy cơ bị trừ điểm

Sau hơn một năm chờ đợi, bóng ma mang tên "115 cáo buộc tài chính" vẫn lơ lửng trên đầu Manchester City.

Man City có thể bị phạt nặng ngay trong mùa giải này.

Theo The Independent, phán quyết về 115 cáo buộc vi phạm tài chính của Manchester City có thể được công bố ngay trong tháng 10 hoặc tháng 11, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của Premier League. Một số nguồn tin nội bộ tiết lộ, các nhân vật cấp cao trong ban tổ chức giải đã “chuẩn bị tinh thần” cho việc đưa ra quyết định trong kỳ tập trung đội tuyển quốc gia sắp tới.

Chuyên gia tài chính thể thao Dan Plumley nhận định: “Phán quyết đã gần như hoàn tất. Nếu bị kết luận vi phạm, Man City có thể bị trừ điểm hoặc phạt tiền - hai kịch bản thực tế nhất. Còn việc tước danh hiệu hay đánh rớt hạng chỉ xảy ra trong trường hợp cực đoan”. Ông cho rằng Premier League sẽ tránh tạo tiền lệ nguy hiểm vì điều đó có thể kéo theo làn sóng kiện tụng dây chuyền từ nhiều CLB khác.

Thực tế, xu hướng “kiện lẫn nhau” đã manh nha. Năm ngoái, Leeds và Burnley từng khởi kiện Everton vì vi phạm quy tắc tài chính (PSR), cho rằng họ bị thiệt hại trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng. Theo hãng luật Norton Rose Fulbright, nếu Man City bị kết tội, có tới 29 CLB khác ở Anh có thể đòi bồi thường vì mất doanh thu, thứ hạng hoặc cơ hội dự cúp châu Âu.

Cơn bão này bắt nguồn từ tháng 2/2023, khi Premier League buộc tội Man City vi phạm hàng trăm điều khoản liên quan đến doanh thu, thù lao cầu thủ - HLV và quy định lợi nhuận bền vững trong giai đoạn 2009-2018. Phiên điều trần kéo dài 10 tuần hồi tháng 9/2024 vẫn chưa mang lại kết luận rõ ràng.

Dù vậy, Man City vẫn tỏ ra bình thản. Đội bóng của Pep Guardiola vừa ký hợp đồng tài trợ khổng lồ 1 tỷ bảng với Puma - thương vụ lớn nhất lịch sử bóng đá Anh. Nhưng nếu án phạt thực sự được công bố, “The Citizens” có thể đối diện cơn địa chấn làm rung chuyển cả nền bóng đá xứ sương mù.