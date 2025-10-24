Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Rộ tin Bayern nổ 'bom tấn' Fernandes

  • Thứ sáu, 24/10/2025 18:00 (GMT+7)
Bayern Munich được cho là chuẩn bị gửi đề nghị chính thức tới MU để hỏi mua Bruno Fernandes.

Theo cựu CEO Everton Keith Wyness, Bayern Munich đặt vào tầm ngắm ngôi sao người Bồ Đào Nha và chuẩn bị những bước đầu tiên để gửi đề nghị chính thức. "Nguồn tin thân cận của tôi cho biết Bayern tính toán xong các con số. Họ tin Fernandes sẽ tỏa sáng ở Bundesliga, và đây là thương vụ khả thi", Wyness chia sẻ trên podcast Football Insider.

Hiện tại, "Hùm xám" bay cao dưới thời HLV Vincent Kompany khi thắng toàn bộ trận mùa này. Theo TEAMtalk, Bayern coi Fernandes là lựa chọn hàng đầu để tăng cường sự sáng tạo cho hàng công, sau khi thất bại trong thương vụ Florian Wirtz trong hè vừa qua.

Mùa hè vừa qua, Fernandes từ chối lời mời trị giá 100 triệu bảng từ CLB Al Hilal. Dù mức lương khó cưỡng, tiền vệ 31 tuổi vẫn chọn ở lại Old Trafford sau khi trao đổi cùng HLV Ruben Amorim và gia đình. "Tôi muốn tiếp tục thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, cạnh tranh cho những danh hiệu lớn. Tôi vẫn còn khao khát", Fernandes khẳng định.

Dưới thời Amorim, Fernandes được bố trí chơi thấp hơn so với vai trò hộ công quen thuộc trong sơ đồ 3-4-3. Dù vậy, anh vẫn là điểm sáng, ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo sau 8 trận ở Premier League, trong đó pha chuyền quyết định giúp Maguire lập công mang về chiến thắng 2-1 trước Liverpool tại Anfield.

Fernandes gia nhập MU năm 2020 từ Sporting Lisbon với giá 47 triệu bảng, ghi 100 bàn sau 299 trận, con số biến anh trở thành một trong những bản hợp đồng thành công nhất sau thời Alex Ferguson.

Fernandes gây sốt với câu nói về Maguire

Sau chiến thắng 2-1 trước Liverpool tại Anfield đêm 19/10, bầu không khí trong phòng thay đồ MU ngập tràn tiếng cười và cả khoảnh khắc hài hước bất ngờ đến từ Bruno Fernandes.

18:38 20/10/2025

Lý do Liverpool thua Manchester United

Bruno Fernandes tin rằng MU tận dụng chính sức ép mà các CĐV Liverpool vô tình tạo ra để giành thắng lợi lịch sử 2-1 ngay tại Anfield ở vòng 8 Premier League đêm 19/10.

10:11 20/10/2025

Cựu sao MU đá phản lưới, làm đồng đội vỡ xương mặt

Một ngày thi đấu ám ảnh đối với Marcos Rojo khi anh đá phản lưới và vô tình gây chấn thương nghiêm trọng khiến đồng đội phải nhập viện trong cùng một trận đấu.

25:1512 hôm qua

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

