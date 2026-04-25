Sản xuất nước tăng lực giả, bán cho học sinh

  • Thứ bảy, 25/4/2026 16:44 (GMT+7)
Lực lượng chức năng xác định, các chai nước tăng lực Dorje giả sau khi sản xuất được tiêu thụ nhỏ lẻ gần các trường học tại Quảng Trị và bán cho học sinh.

Ngày 25/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Sơn Tùng (SN 1989, thường trú tại Khu phố 4, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Cơ quan điều tra thi hành các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Sơn Tùng.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Sơn Tùng là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Quabico, có địa chỉ tại TDP9 phường Đồng Thuận (tỉnh Quảng Trị).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2024, Tùng thành lập doanh nghiệp, công bố sản phẩm và sản xuất nước tăng lực mang nhãn hiệu “Dorje” hương vị tổng hợp (vị nguyên bản, vị dâu).

Tuy nhiên, cơ sở này không thực hiện việc kiểm soát chất lượng sản phẩm theo quy định, trong khi thành phần thực tế của nước giải khát tăng lực không phù hợp với nội dung bản tự công bố đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Số tang vật là nước tăng lực giả được cơ quan công an thu giữ.

Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình sản xuất sản phẩm nước tăng lực Dorje, Tùng tự ý giảm thành phần Cafein (dưới 70%) và không bổ sung thành phần Choline, khiến sản phẩm không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và nội dung doanh nghiệp công bố với cơ quan có thẩm quyền.

Các sản phẩm được xác định là hàng giả kể trên sau đó được tiêu thụ chủ yếu tại đại lý nhỏ lẻ gần các trường tiểu học, trung học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, khách hàng chủ yếu là học sinh.

Quá trình khám xét, lực lượng công an đã tạm giữ 1.848 chai nước tăng lực Dorje giả để phục vụ công tác điều tra.

Bảo Thiên/VTCNews

