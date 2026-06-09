Nam thanh niên ở Đà Nẵng bị nhóm người đánh tử vong sau tiệc cưới

Sau tiệc cưới, L.Q.T. bị nhóm người vây đánh phải nhập viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Quang (SN 1990), Nguyễn Văn Ánh (SN 1989) và Võ Ngọc Thuận (SN 1987, cùng xã Sơn Cẩm Hà) để điều tra về hành vi "Giết người".

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Trưa 7/6, L.Q.T. (SN 2001, trú xã Việt An) cùng H.V.B. (SN 2001) đến dự đám cưới tại xã Sơn Cẩm Hà. Khoảng 15h cùng ngày, sau khi tan tiệc, H.V.B. xảy ra mâu thuẫn với một số thanh niên địa phương. Trong quá trình xô xát, nhiều người đã tham gia đuổi đánh B.

Cơ quan chức năng thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Ảnh: C.A.

Khi phát hiện sự việc, L.Q.T. chạy đến khu vực xảy ra xô xát. Tại đây, L.Q.T. bị nhóm người vây đánh gây thương tích. T. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, nhưng đến chiều 8/6, nạn nhân tử vong.

Tại cơ quan công an, ban đầu, các đối tượng liên quan gồm Võ Ngọc Thuận, Lê Quang và Nguyễn Văn Ánh quanh co, né tránh trách nhiệm, đưa ra nhiều lời khai mâu thuẫn nhằm che giấu hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp đấu tranh khai thác và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Điều tra viên đã từng bước làm rõ bản chất vụ việc.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng buộc phải thừa nhận hành vi tham gia tấn công L.Q.T. trong thời điểm nạn nhân bị nhiều người vây đánh.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò, mức độ tham gia của từng đối tượng, truy xét những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.