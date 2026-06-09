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Pháp luật

Giả hồ sơ mua nhà ở xã hội, 5 đối tượng bị khởi tố

  • Thứ ba, 9/6/2026 08:04 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Cơ quan CSĐT Công an Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức nhằm trục lợi từ chính sách nhà ở xã hội tại 2 dự án trên địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện dấu hiệu làm giả hồ sơ của khách hàng đăng ký mua nhà ở xã hội tại Dự án Ecohome Sông Thương và Dự án Vegahome Quang Châu.

Kết quả điều tra bước đầu xác định từ tháng 10/2025, Phạm Văn Hưng (SN 1979, phường Tân An) đã cấu kết với Nguyễn Thị Bình (SN 1983, phường Tiền Phong) và Nguyễn Bá Toản (SN 1983), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và xây lắp Gia Phát, làm giả 6 bộ hồ sơ cho khách hàng mua nhà ở xã hội tại dự án Ecohome Sông Thương. Mỗi bộ hồ sơ được hợp thức hóa trái phép, Hưng thu lợi 1-5 triệu đồng.

Ecohome Song Thuong, Vegahome Quang Chau, xay lap Gia Phat, cong ty Gia Phat, Doanh nghiep Gia Phat, Giam doc Gia Phat anh 1

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định khởi tố đối với đối tượng.

Phùng Đức Quyền (SN 1991, phường Bắc Giang) còn trực tiếp làm giả 11 bộ hồ sơ. Đối tượng này tiếp tục cấu kết với Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1991, phường Bắc Giang) làm giả thêm 3 bộ hồ sơ có xác nhận của doanh nghiệp để hoàn thiện thủ tục cho khách hàng mua nhà ở xã hội tại hai dự án nói trên.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hưng, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Bá Toản, Phùng Đức Quyền và Nguyễn Thị Lan Hương về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Đến ngày 4/6, cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Hưng, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Bá Toản và Phùng Đức Quyền. Riêng Nguyễn Thị Lan Hương được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Vụ việc được mở rộng điều tra.

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https://tienphong.vn/gia-ho-so-mua-nha-o-xa-hoi-5-doi-tuong-bi-khoi-to-post1849873.tpo

Nguyễn Thắng/Tiền Phong

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