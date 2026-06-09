Truy sát em vì tranh chấp đất đai

Mâu thuẫn kéo dài trong việc phân chia đất đai, bị cáo Trần Thanh Sang mang dao truy sát em ruột, gây án đặc biệt nghiêm trọng và lĩnh án chung thân.

Ngày 8/6, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Sang (59 tuổi, ngụ TP.HCM) mức án tù chung thân về tội "Giết người" và 2 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Tổng hợp hình phạt, bị cáo Sang phải chấp hành là tù chung thân.

Bị cáo Trần Thanh Sang tại phiên tòa ngày 8/6.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Sang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo này khai do nhiều lần đề nghị em trai chuyển nhượng một phần đất để làm lối đi nhưng không được chấp nhận, nên nảy sinh bức xúc.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, trực tiếp tước đoạt tính mạng người khác chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội.

Cũng theo HĐXX, bị cáo Sang được xem xét tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường cho gia đình bị hại 800 triệu đồng và được đại diện bị hại xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngoài ra, mẹ của bị cáo Sang có 2 người con trai, thì một người là nạn nhân đã tử vong, người còn lại là bị cáo nên không cần thiết áp dụng hình phạt cao nhất.

Theo cáo trạng, giữa bị cáo Sang và em ruột là Trần Thanh Nhân có mâu thuẫn liên quan đến việc phân chia đất đai của gia đình.

Sáng 6/3/2025, Sang mua một con dao bầu và mang theo một dao Thái Lan rồi tìm đến nhà ông Nhân tại khu vực Tỉnh lộ 10, phường Bình Tân, TP.HCM để nói chuyện. Trong lúc tranh cãi về việc mở đường đi, Sang bất ngờ dùng dao chém vào đầu em trai.

Nạn nhân bỏ chạy và bị Sang truy đuổi. Khi ông Nhân ngã xuống đường, Sang tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Sang dùng dao đâm vào bụng nhằm tự tử nhưng không thành.