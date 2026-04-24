Bày bán cà phê giả, chủ cơ sở kinh doanh bị khởi tố

Hàng chục gói cà phê bày bán tại cơ sở kinh doanh ở phía Nam Khánh Hòa có hàm lượng cafein không đạt so với hàm lượng cafein quy định theo Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam, nên toàn bộ lô thực phẩm này được xác định là hàng giả.

Ngày 24/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" đối với Ngô Thị Cúc Hoa (SN 1972, trú tại Tổ dân phố Công Thành, phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa).

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, cách đây hơn 1 tháng, vào ngày 13/3, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh "Cà phê Đắk Lắk Hoa" ở phường Bảo An, do bà Ngô Thị Cúc Hoa làm chủ.

Bà Ngô Thị Cúc Hoa nghe điều tra viên công bố quyết định khởi tố bị can. Ảnh: CAKH.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện cơ sở này đang bày bán 50 gói cà phê với tổng trọng lượng 25 kg, mang thương hiệu "Cà phê Đắk Lắk Hoa". Tuy nhiên, trên bao bì cà phê chỉ ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng, mà không hề có thêm thông tin nào liên quan đến sản phẩm.

Từ kết quả giám định, cơ quan chức năng xác định toàn bộ số cà phê bột thu giữ tại cơ sở kinh doanh "Cà phê Đắk Lắk Hoa" có hàm lượng cafein không đạt so với hàm lượng cafein quy định theo Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam, nên xác định đó là hàng giả.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang đấu tranh, mở rộng điều tra để xử lý vụ án nghiêm minh theo quy định pháp luật.