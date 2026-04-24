Dựng màn kịch là người đàn ông thành đạt, chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng

  • Thứ sáu, 24/4/2026 12:03 (GMT+7)
Với thủ đoạn giả danh một người đàn ông thành đạt, tỏ tình với người phụ nữ qua mạng, các đối tượng đã chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng của bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra, xác minh đơn tố giác Lê Duy Đức (sinh năm 1990; trú tại TDP Phan Bôi, phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Cao Phương Dung (sinh năm 1990; trú tại phường Phú Xuân, TP Huế) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xảy ra từ tháng 7 đến tháng 10/2025 tại phường Dương Nội, TP Hà Nội.

Đối tượng Lê Duy Đức và Nguyễn Cao Phương Dung.

Theo nội dung trình báo, bị hại trong vụ việc này là một người phụ nữ U40, trú tại Hà Nội. Các đối tượng liên quan đã sử dụng thủ đoạn giả danh về danh tính, giới tính để kết bạn, làm quen. Trong đó, Dung sử dụng nhiều số điện thoại, đăng nhập ứng dụng mạng xã hội telegram, dựng lên chân dung một người đàn ông hàng ngày nhắn tin tâm sự, chia sẻ với bị hại.

Sau một thời gian kết thân, các đối tượng dụ dỗ, vay tiền bị hại mục đích sử dụng cá nhân, hứa hẹn sẽ hoàn trả nhưng không thực hiện. Sau khi nhận tiền, các đối tượng cắt đứt liên lạc và bỏ trốn. Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt khoảng 1,3 tỷ đồng.

Quá trình xác minh, cơ quan Công an chưa xác định được các đối tượng hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy tìm các đối tượng trên.

Ai biết hoặc nhìn thấy các đối tượng Lê Duy Đức và Nguyễn Cao Phương Dung ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Sách về Pháp luật

Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), tham vấn chính sách là việc trao đổi trực tiếp giữa cơ quan lập đề xuất chính sách với cơ quan, tổ chức, cá nhân được tham vấn theo quy định của Luật này nhằm lựa chọn giải pháp, hoàn thiện chính sách của dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Linh Nhi/An ninh thủ đô

Đọc tiếp

Bat giam doc hop thuc doanh thu cho 3 doanh nghiep, tron thue hon 8 ty hinh anh

Bắt giám đốc hợp thức doanh thu cho 3 doanh nghiệp, trốn thuế hơn 8 tỷ

5 giờ trước 07:41 24/4/2026

0

Sau khi thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, Võ Thị Ngọc Lan sử dụng hóa đơn này để hợp thức hóa doanh thu cho 3 doanh nghiệp do mình điều hành nhằm trốn thuế với tổng số tiền gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 8,6 tỷ đồng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

