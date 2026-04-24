Hai người suýt mất mạng sau cuộc 'hỗn chiến' tại quán karaoke

Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Tuấn (SN 1995, ở xã Quảng Oai, Hà Nội) tổng mức án 16 năm tù về các tội "Giết người", "Gây rối trật tự công cộng".

Liên quan đến vụ án, bị cáo Quách Xuân Thiện (SN 2002, ở Ba Vì, Hà Nội) cũng bị tuyên phạt 30 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo buộc, Nguyễn Đình Tuấn và Nguyễn Văn Hiếu vốn có mâu thuẫn từ trước với nhau. Khoảng 23h30 ngày 27/5/2023, tại quán karaoke Royal của ông Chu Đặng Nhận (ở Ba Vì, Hà Nội), nhóm Vật Lại (trong đó có Bùi Mạnh Cường, Quách Xuân Thiện, Đỗ Đình Chí, Hoàng Văn Khải, Phùng Đại Dương và Phùng Văn Thủy) đã gặp nhóm Tây Đằng (trong đó có Nguyễn Hữu Tài, Phùng Công Cường và Nguyễn Đình Sáng).

Nguyễn Đình Tuấn và Quách Xuân Thiện bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Tài vì thế đã gọi báo cho bị cáo Nguyễn Đình Tuấn. Sau đó, Tuấn gọi Nguyễn Tiến Đạt và Nguyễn Duy Quân cùng đến karaoke Royal để giải quyết mâu thuẫn giữa Tuấn và Hiếu.

Tại quán karaoke khi đó, nhóm Vật Lại được nhân viên quán hát bố trí hát tại phòng hát số 3, tầng 2. Còn nhóm Tây Đằng được bố trí hát tại phòng phát số 1, ở tầng 1. Khi thấy Tuấn cầm con dao cùng Quân và Đạt cãi nhau với nhóm Vật Lại, Phùng Công Cường liền đi vào kho của quán hát lấy con dao bầu, còn Sáng đi theo Cường lấy con dao gọt hoa quả ra "nghênh chiến".

Tại phòng hát số 3, Bùi Mạnh Cường thấy Phùng Công Cường cầm dao bầu đi vào phòng hát, nên đã cầm điếu cầy đập vào vùng đầu của Phùng Công Cường.

Do bị đánh, Phùng Công Cường cầm dao đâm một nhát trúng vùng bụng trái của Bùi Mạnh Cường và đâm nhiều nhát trúng ngực phải, cẳng tay hai bên của Bùi Mạnh Cường.

Cùng lúc này, Nguyễn Đình Tuấn cầm 2 con dao gọt hoa quả và Nguyễn Hữu Tài cầm dao bấm đâm nhiều nhát vế phía Quách Xuân Thiện làm Thiện bị một vết đâm trúng hạ sườn phải. Sau đó, nhóm Tây Đằng chạy ra ngoài quán hát, dùng chai bia ném nhau với nhóm Vật Lại.

Hậu quả của cuộc ẩu đả khiến Bùi Mạnh Cường bị vết thương thấu bụng, thủng đại tràng, thủng ruột non, rách mạc nối lớn với mức độ tổn hại sức khỏe là hơn 58%.

Trong khi ấy, Quách Xuân Thiện cũng bị vết thương thấu bụng, vết thương chạm tới lá trước mạc nối lớn tại đại tràng và gây tổn thương sức khỏe 34%.

Cáo trạng xác định 2 nạn nhân không tử vong là do được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Quá trình điều tra, Nguyễn Đình Tuấn và Quách Xuân Thiện bỏ trốn, đến cuối năm 2025 thì cả hai ra đầu thú và bị tạm giam về các tội "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng".

Liên quan đến vụ án, một số đối tượng trước vụ án này đã bị đưa ra xét xử và phải nhận án tù nghiêm minh. Một số đối tượng liên quan còn lại, thì vẫn đang trốn truy nã. Do đó, cơ quan tố tụng quyết định tách hồ sơ để xử lý sau.