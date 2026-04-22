Bắt giữ hàng chục nghìn sản phẩm điện thoại, thời trang giả mạo

Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) phối hợp với hải quan các địa phương bắt giữ 30 vụ vi phạm với hàng chục nghìn sản phẩm vi phạm xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Hải quan, ngay từ đầu năm, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan.

Theo đó, đơn vị tăng cường thu thập, phân tích thông tin nhằm xác định các tuyến, địa bàn và mặt hàng trọng điểm; kịp thời tổ chức lực lượng, trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hải quan tại những địa bàn trọng điểm để kiểm tra thực tế các lô hàng nhập khẩu, quá cảnh có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật hải quan.

Nhiều lô hàng vi phạm pháp luật Hải quan bị thu giữ.

Kết quả, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp với các Chi Cục Hải quan cửa khẩu phát hiện, bắt giữ trên 30 vụ vi phạm. Đáng chú ý, trong số đó có một số vụ vi phạm liên quan đến xuất xứ và ghi nhãn hàng hóa.

Trong đó, từ ngày 6-14/4/2026, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Đội 1) đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Chi cục Hải quan khu vực VI) kiểm tra thực tế 5 lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Lào và Campuchia có nghi vấn vi phạm về khai báo hải quan.

Kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa cho thấy, ngoài các mục hàng phù hợp với khai báo còn có một số mục hàng không có trong khai báo hải quan bao gồm 356 chiếc iPhone đã qua sử dụng, 2.300 các loại lọc gió, lọc nhớt động cơ ôtô trên sản phẩm bao bì có nhãn HUYNDAI/KIA (Made in Korea); 200 cái vòng bi gắn nhãn hiệu KOYO; 6.190 sản phẩm phụ kiện điện thoại gồm tai nghe, củ sạc và dây điện thoại có gắn nhãn hiệu iPhone, Samsung, OPPO.

Bên cạnh đó còn có 5.100 sản phẩm quần áo, 2.320 đôi giày, dép; 464 chiếc túi xách và 34 chiếc đồng hồ đeo tay… có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Dior, Hermes, Nike, Adidas, Cartier… Trong đó có một số sản phẩm vừa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu vừa giả mạo xuất xứ Việt Nam.

Các lô hàng thời trang, điện thoại vi phạm.

Trước đó, liên tiếp trong hai ngày 28 và 29/3/2026, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Đội 1) đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh (Chi cục Hải quan khu vực XVI) kiểm tra thực tế 2 lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Lào và Campuchia có nghi vấn vi phạm về khai báo hải quan.

Kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá cho thấy, tỷ lệ hàng phù hợp với khai báo thấp, phần lớn là hàng khai sai và không khai báo hải quan.

Đáng chú ý, trong số hàng hóa không khai báo hải quan, cơ quan Hải quan còn phát hiện các mục hàng nghi vấn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, giả mạo xuất xứ Việt Nam: gồm 30 cái iPad đã qua sử dụng, 1.845 sản phẩm quần áo nghi ngờ xâm phạm sở hữu trí tuệ, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như CHANEL, YSL, NIKE… ; 350 đôi dép CROCS đã dán sẵn tem nhãn "Made in Viet Nam"; 8 chiếc loa xách tay mang nhãn hiệu JBL.

Hiện nay, các vụ việc trong quá trình xác minh, làm rõ vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định.