Ông chủ Công ty Hoàng Dân kháng cáo

Tòa án nhân dân TP Hà Nội nhận được đơn kháng cáo của 3 bị cáo trong vụ cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hoàng Văn Thắng nhận hối lộ.

Theo đó, các bị cáo có đơn kháng cáo là Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân), Trần Văn Lăng (Giám đốc Ban 2, Bộ NN&PTNT cũ) và Vũ Đình Thịnh (Phó giám đốc Công ty Hoàng Dân). Riêng bị cáo Thịnh, ngoài xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự còn đề nghị Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội xem lại phần trách nhiệm dân sự đối với mình.

Trước đó, trong các ngày từ 30/3 đến 7/4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cũ, Hoàng Văn Thắng mức án 4 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa sơ thẩm.

Bị cáo Trần Văn Lăng (cựu Giám đốc Ban 2) bị tuyên phạt 13 năm tù, Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình) 6 năm tù, Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4, bị xét xử vắng mặt) lĩnh 5 năm tù và Lê Văn Hiến (cựu Giám đốc Ban 8) phải lĩnh 3 năm 6 tháng tù về cùng tội "Nhận hối lộ".

Bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) bị tuyên phạt 2 năm tù về tội "Đưa hối lộ", 9 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Tổng hợp hình phạt chung đối với cả 3 tội, bị cáo Dân phải chịu mức án chung là 14 năm tù.

Các bị cáo còn lại lần lượt bị tuyên phạt mức án từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 7 năm tù về các tội: "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Tòa án cấp sơ xác định thiệt hại do thất thất thoát tài sản Nhà nước trong vụ án này là hơn 350 tỷ đồng nên cần buộc các bị cáo phải bồi thường cho Bộ NN&PTNT cũ, nay là Nông nghiệp và Môi trường.

Về trách nhiệm dân sự, tòa án xác định bị cáo Nguyễn Văn Dân đứng đầu doanh nghiệp, có trách nhiệm cao nhất trong hoạt động công ty. Bị cáo tham gia thực hiện các hành vi nên giữ vai trò chính, phải chịu trách nhiệm về hậu quả gây ra.

Hội đồng xét xử cũng chấp nhận yêu cầu của gia đình bị cáo Dân về việc sử dụng 175 cây vàng để khắc phục hậu quả. Giá trị được quy đổi tại thời điểm thi hành án. Sau khi đối trừ các khoản tiền đã khắc phục, tòa án buộc bị cáo Nguyễn Văn Dân còn phải bồi thường hơn 269 tỷ đồng cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo hồ sơ vụ án, vụ án liên quan 5 gói thầu tại 4 dự án thủy lợi, gồm gói thầu số 13 và 17 dự án hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk; gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; gói thầu số 21 dự án hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; và gói thầu số 17 dự án hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình. Các gói thầu này do Ban 1, 2, 4 và 8 thuộc Bộ NN&PTNN cũ làm chủ đầu tư.

Trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công, bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) đã lợi dụng quan hệ quen biết với một số lãnh đạo thuộc Bộ NN&PTNN cũ, trong đó có cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và cựu Quyền Cục trưởng Trần Tố Nghị, để nhờ giới thiệu, tác động đến lãnh đạo các ban quản lý dự án.

Bị cáo Dân đã thỏa thuận chi tiền % cho một số cá nhân là lãnh đạo, từ đó để những người này chỉ đạo cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán đã được phê duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân lập hồ sơ đề xuất tài chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp này cùng các nhà thầu liên danh tham gia đấu thầu, trúng 5 gói thầu. Hành vi của các bị cáo bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 250 tỷ đồng .

Ngoài sai phạm đấu thầu, trong quá trình thi công và kinh doanh, Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo Bùi Cao Nguyên và Vũ Thị Kim Liên thành lập 7 công ty con trong hệ sinh thái, lập và sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán.

Trong đó, một hệ thống ghi số liệu thực chi để quản lý nội bộ; hệ thống còn lại ghi số liệu trên phần mềm FAST đã chỉnh sửa nhằm hợp thức hóa các khoản chi để kê khai, báo cáo thuế. Hành vi này bị xác định vi phạm Luật Kế toán năm 2015, gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 100 tỷ đồng.