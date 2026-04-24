Sân Trống Đồng đổi tên lần hai

Dự án sân vận động quy mô lớn nhất Việt Nam có lần điều chỉnh tên gọi thứ hai, từ "Trống Đồng" thành "Hùng Vương".

Dự án từng được giới thiệu với tên gọi ban đầu là "Lạc Việt", sau chuyển sang "Trống Đồng" trong giai đoạn hoàn thiện ý tưởng. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng, phương án tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với thông điệp mà công trình muốn truyền tải.

Lý giải về quyết định đổi tên, ông Vượng cho rằng "Trống Đồng" mang tính biểu tượng nhưng chưa đủ chiều sâu. Trong khi đó, "Hùng Vương" gắn liền với cội nguồn dân tộc, mang ý nghĩa khơi dậy tinh thần đoàn kết và niềm tự hào Việt Nam. Theo ông, việc đặt tên là cách gửi gắm giá trị văn hóa và tinh thần đến cộng đồng.

Việc lựa chọn "Hùng Vương" được xem là bước đi nhằm tạo ra một dấu ấn mạnh mẽ về mặt kiến trúc và giá trị tinh thần. Trong bối cảnh các công trình quy mô lớn ngày càng hướng tới yếu tố bản sắc, cái tên mới được kỳ vọng sẽ giúp dự án trở thành biểu tượng gắn với lịch sử và niềm tự hào dân tộc.

Trước đó, sân Trống Đồng gây sốt trên toàn thế giới với sức chứa dự kiến lên tới 135.000 chỗ ngồi. Các tờ báo trong khu vực Đông Nam Á, cả báo Anh, Mỹ và châu Âu cũng ấn tượng với tầm vóc của siêu dự án.

Sân Trống Đồng là hạng mục trung tâm của Khu đô thị thể thao Olympic quy mô 9.171 ha, tổng vốn dự kiến khoảng 925.000 tỷ đồng . Với diện tích 73,3 ha và sức chứa 135.000 chỗ ngồi, Trống Đồng được thiết kế đạt chuẩn FIFA, sở hữu mái che đóng mở tự động quy mô lớn nhất thế giới.