Sản phụ 24 tuổi sinh 5, tỷ lệ 1/60 triệu ca

Ca mổ khẩn cấp giữa đêm giúp sản phụ 24 tuổi đón 5 con chào đời. Hiện sức khỏe người mẹ ổn định, các bé được chăm sóc đặc biệt.

5 em bé lần lượt cất tiếng khóc chào đời một cách khỏe mạnh.

Rạng sáng 27/2, một sản phụ 24 tuổi quê Tân Cương (Trung Quốc) đã hạ sinh thành công 5 bé tại một bệnh viện ở Vũ Hán, gồm 1 bé trai và 4 bé gái. Theo dữ liệu y khoa, xác suất mang thai tự nhiên sinh năm chỉ khoảng 1/60 triệu, khiến ca sinh này được xem là trường hợp rất hiếm gặp.

Do mang đa thai với nguy cơ cao, sản phụ đã vượt quãng đường hàng nghìn km tới Vũ Hán để được theo dõi và điều trị tại cơ sở y tế chuyên sâu. Khoảng 23h30 ngày 25/2, thai phụ xuất hiện dấu hiệu vỡ ối sớm và được xe cấp cứu đưa vào viện.

Ngay sau đó, bệnh viện kích hoạt quy trình mổ lấy thai khẩn cấp. Chỉ trong vòng 15 phút, ê-kíp gồm khoa Sản, khoa Sơ sinh, khoa Gây mê và bộ phận phẫu thuật đã có mặt đầy đủ để chuẩn bị cho ca mổ. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ lần lượt đưa 5 em bé ra ngoài, đồng thời theo dõi sát sao các chỉ số sinh tồn của cả mẹ và con.

Năm trẻ sơ sinh có cân nặng lần lượt là 990 gram (bé trai), 1.020 gram, 970 gram, 1.030 gram và 870 gram (4 bé gái). Tất cả đều đạt điểm đánh giá sơ sinh trên 6, các dấu hiệu sinh tồn tương đối ổn định và được chuyển tới đơn vị chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sinh non để tiếp tục theo dõi.

Sau khi em bé cuối cùng chào đời, các bác sĩ đã sử dụng thuốc tăng co hồi tử cung và triển khai kỹ thuật truyền máu tự thân nhằm phòng ngừa băng huyết sau sinh, biến chứng thường gặp ở các ca đa thai. Nhờ các biện pháp xử trí kịp thời, tình trạng của sản phụ ổn định. Hiện người mẹ đã được chuyển về phòng bệnh thường để tiếp tục hồi phục.

Mang thai đa thai là khi người phụ nữ mang hơn một em bé cùng lúc. Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, thai ba xảy ra với tần suất khoảng 1 trong 1.000 đến 1 trong 8.000 ca sinh, tùy theo quốc gia và từng giai đoạn thống kê. Thai bốn được ghi nhận vào khoảng 1 trong 500.000 đến 700.000 ca sinh. Còn thai năm có xác suất khoảng 1 trong 50-60 triệu ca sinh tự nhiên.

Dù thường mang lại niềm vui lớn cho gia đình, thai kỳ này đi kèm nguy cơ biến chứng cao hơn so với mang đơn thai, theo Hệ thống chăm sóc sức khỏe trẻ em, Đại học Stanford. Khoảng 60% song thai và hơn 90% các trường hợp từ ba thai trở lên sinh trước 37 tuần, đồng nghĩa với việc phần lớn trẻ chào đời khi cơ thể và các cơ quan chưa phát triển hoàn chỉnh. Phụ nữ mang đa thai cũng có nguy cơ tăng huyết áp thai kỳ cao gấp 2-3 lần, nguy cơ đái tháo đường thai kỳ tăng khoảng 1,5-2 lần và tỷ lệ thiếu máu cao gấp đôi so với mang một thai.