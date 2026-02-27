Sản phụ 24 tuổi đón 5 em bé cùng lúc

Ca mổ khẩn cấp giữa đêm giúp sản phụ 24 tuổi đón 5 con chào đời. Hiện sức khỏe người mẹ ổn định, các bé được chăm sóc đặc biệt.

5 em bé lần lượt cất tiếng khóc chào đời một cách khỏe mạnh.

Rạng sáng 27/2, một sản phụ 24 tuổi quê Tân Cương (Trung Quốc) đã hạ sinh thành công 5 bé tại một bệnh viện ở Vũ Hán, gồm 1 bé trai và 4 bé gái. Theo dữ liệu y khoa, xác suất mang thai tự nhiên sinh năm chỉ khoảng 1/60 triệu, khiến ca sinh này được xem là trường hợp rất hiếm gặp.

Do mang đa thai với nguy cơ cao, sản phụ đã vượt quãng đường hàng nghìn km tới Vũ Hán để được theo dõi và điều trị tại cơ sở y tế chuyên sâu. Khoảng 23h30 ngày 25/2, thai phụ xuất hiện dấu hiệu vỡ ối sớm và được xe cấp cứu đưa vào viện.

Ngay sau đó, bệnh viện kích hoạt quy trình mổ lấy thai khẩn cấp. Chỉ trong vòng 15 phút, ê-kíp gồm khoa Sản, khoa Sơ sinh, khoa Gây mê và bộ phận phẫu thuật đã có mặt đầy đủ để chuẩn bị cho ca mổ. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ lần lượt đưa 5 em bé ra ngoài, đồng thời theo dõi sát sao các chỉ số sinh tồn của cả mẹ và con.

Năm trẻ sơ sinh có cân nặng lần lượt là 990 gram (bé trai), 1.020 gram, 970 gram, 1.030 gram và 870 gram (4 bé gái). Tất cả đều đạt điểm đánh giá sơ sinh trên 6, các dấu hiệu sinh tồn tương đối ổn định và được chuyển tới đơn vị chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sinh non để tiếp tục theo dõi.

Sau khi em bé cuối cùng chào đời, các bác sĩ đã sử dụng thuốc tăng co hồi tử cung và triển khai kỹ thuật truyền máu tự thân nhằm phòng ngừa băng huyết sau sinh, biến chứng thường gặp ở các ca đa thai. Nhờ các biện pháp xử trí kịp thời, tình trạng của sản phụ ổn định. Hiện người mẹ đã được chuyển về phòng bệnh thường để tiếp tục hồi phục.