Tin mừng cho người dân TP.HCM khi khám bảo hiểm y tế

Người dân tham gia BHYT tại TP.HCM có thêm lựa chọn khám chữa bệnh khi Phòng khám Đa khoa Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch chính thức triển khai tiếp nhận và điều trị BHYT từ ngày 27/2.

Người dân được khám BHYT tại Phòng khám Đa khoa Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch từ 27/2. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Sáng 27/2, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức lễ công bố triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) tại phòng khám đa khoa của trường (461 Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hưng, TP.HCM). Sự kiện diễn ra đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam, được xem là bước đi quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới cơ sở y tế tiếp nhận người bệnh BHYT trên địa bàn thành phố.

Được thành lập từ tháng 6/2018 trên nền tảng Phòng khám Bác sĩ gia đình, sau 8 năm hoạt động, phòng khám từng bước hoàn thiện hệ thống chuyên khoa từ cơ bản đến chuyên sâu. Việc chính thức tham gia khám chữa bệnh BHYT không chỉ giúp gia tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cho người dân, mà còn góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Theo kế hoạch triển khai năm 2026, phòng khám tăng cường thêm 2 phòng khám Nội, 1 phòng khám Ngoại, 1 phòng khám Tai Mũi Họng và 1 phòng khám Cơ xương khớp. Người bệnh tham gia BHYT sẽ được thăm khám, chỉ định cận lâm sàng và điều trị với chi phí được quỹ BHYT chi trả theo quy định hiện hành.

Hệ thống cận lâm sàng gồm X-quang, siêu âm, xét nghiệm được đầu tư đồng bộ, bảo đảm quy trình khám chữa bệnh khép kín ngay tại chỗ. Theo PGS.TS Châu Văn Trở, Trưởng phòng khám, mô hình kết hợp giữa đào tạo và thực hành lâm sàng giúp cập nhật liên tục các phác đồ điều trị mới, đồng thời nâng cao chất lượng chuyên môn.

Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cắt băng khai trương. Ảnh: Hoàng Huy.

Bác sĩ Trở cho biết việc tham gia hệ thống khám chữa bệnh BHYT là cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của đơn vị. BHYT không chỉ là phương thức thanh toán viện phí, mà còn là chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

"Khi chính thức triển khai, chúng tôi xác định rõ trách nhiệm thực hiện đúng quy định chuyên môn, phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội, đảm bảo minh bạch trong tiếp nhận, điều trị và thanh quyết toán”, bác sĩ Trở nói.

Bác sĩ Trở cũng cho hay phòng khám đặt mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn, cải thiện thái độ phục vụ và tối ưu quy trình tiếp nhận - khám - điều trị, hướng đến sự thuận tiện cho người bệnh. Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế được yêu cầu làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, lấy người bệnh làm trung tâm trong mọi hoạt động.

Cuối năm nay, trường dự kiến khởi công xây dựng bệnh viện thực hành quy mô 500 giường tại Tân Kiên, hướng đến hoàn thành trước năm 2030. Việc triển khai khám chữa bệnh BHYT tại phòng khám hiện nay được xem là bước chuẩn bị nguồn lực, kinh nghiệm quản lý và vận hành cho giai đoạn phát triển tiếp theo.