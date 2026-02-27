HCDC tưởng niệm đồng bào mất vì Covid-19 nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Sáng 27/2, HCDC tổ chức lễ dâng hoa tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ để tưởng nhớ đồng bào đã mất vì đại dịch, đồng thời tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Tập thể cán bộ y tế dành một phút mặc niệm cho người mất vì Covid-19. Ảnh: HCDC.

Sáng 27/2, tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm đồng bào đã mất vì đại dịch Covid-19. Hoạt động diễn ra trong không khí trang trọng nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026).

Buổi lễ do Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc HCDC, chủ trì, với sự tham dự của đông đảo viên chức và người lao động của Trung tâm. Đây là dịp để tập thể cán bộ y tế tri ân, tưởng nhớ những người đã ra đi vì đại dịch, đồng thời nhắc lại những mất mát sâu sắc mà dịch bệnh để lại.

Tại Đài tưởng niệm đồng bào đã mất vì Covid-19, bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm đã bày tỏ lòng thương tiếc và sự tri ân sâu sắc. Trong không khí lắng đọng, tập thể cán bộ y tế dành một phút mặc niệm và thực hiện nghi thức dâng hoa, đi vòng quanh đài tưởng niệm mang hình Giọt nước.

Trong bài phát biểu, bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm nhắc đến hình ảnh giọt nước mắt rơi xuống tạo thành một vết lõm như vết sẹo hằn trong lòng đất, gợi nhớ về giai đoạn đầy mất mát. Tuy nhiên, ẩn sâu bên trong giọt nước ấy là hình ảnh trái tim biểu trưng cho sự sẻ chia, đùm bọc và thấu hiểu giữa người với người trong những thời điểm khó khăn nhất.

Nghi thức dâng hoa, mặc niệm tưởng nhớ đồng bào đã mất vì Covid-19 và đi một vòng đài tưởng niệm hình Giọt nước. Ảnh: HCDC.

Thông điệp “Trong giọt nước mắt có trái tim” lan tỏa như một lời nhắc nhở chúng ta trân trọng hơn giá trị của sự bình yên và sức khỏe. Trái tim trong giọt nước mắt ấy chính là biểu tượng cho sự kiên cường trong đau thương và khát vọng hồi sinh mạnh mẽ.

Buổi lễ cũng là dịp để nhìn lại những tháng ngày cao điểm của năm 2021, khi TP.HCM trở thành tâm dịch. Không chỉ đội ngũ y tế thành phố mà các đoàn bác sĩ từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã cùng hội tụ, sát cánh chống dịch. Hình ảnh các “chiến sĩ áo trắng” miệt mài thăm khám, động viên người dân, đi từng ngõ gõ từng nhà để truy vết và xử lý dịch bệnh vẫn còn in đậm trong ký ức.

Theo đại diện HCDC, sự biết ơn hôm nay không chỉ là lời tri ân mang tính hình thức mà xuất phát từ chính những người đã trực tiếp tham gia cuộc chiến chống dịch. Tinh thần nghĩa tình và đoàn kết được xem là nền tảng giúp thành phố vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Hướng tới tương lai, tập thể HCDC khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò của y tế dự phòng, học từ những bài học của quá khứ để củng cố hệ thống y tế vững mạnh hơn, sẵn sàng ứng phó với các thách thức dịch bệnh mới nổi. Đội ngũ y tế thành phố xác định biến đau thương thành hành động, nâng cao năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ sức khỏe Nhân dân.