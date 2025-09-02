Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng bất ngờ trong ngày cuối nghỉ lễ

  • Thứ ba, 2/9/2025 17:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhờ nhà ga T3 "chia lửa", trong cao điểm nghỉ lễ 2/9, các nhà ga hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất vẫn thông thoáng, không còn cảnh ùn ứ như trước.

Sáng 2/9, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất - TP.HCM thông thoáng, trái ngược với hình ảnh chen chúc, ùn ứ thường thấy mỗi dịp cao điểm.

Tại nhà ga quốc nội T3, dù vào giờ cao điểm buổi sáng, khu vực làm thủ tục đi và đón khách khá thưa vắng.

2/9, thong thoang, un u anh 12/9, thong thoang, un u anh 22/9, thong thoang, un u anh 3

Nhà ga T3 - Tân Sơn Nhất thông thoáng vào sáng 2/9.

Sau khi nhiều hãng hàng không được điều chuyển từ nhà ga T1 sang T3, hiện ga T1 chỉ còn Vietjet đang khai thác. Gần 10h, khu vực check-in của hãng này tại ga T1 cũng không quá đông. Hành khách xếp hàng trật tự, không phải chờ lâu.

2/9, thong thoang, un u anh 4

Nhà ga hành khách quốc nội T1 thông thoáng.

2/9, thong thoang, un u anh 5

Dù vào giờ cao điểm sáng nhưng lượng khách đi tại ga quốc nội T1 (nơi hãng hàng không Vietjet đang khai thác) không quá đông.
2/9, thong thoang, un u anh 6

Hành khách xếp hàng làm thủ tục checkin tại quầy hãng Vietjet vào lúc 9h43 sáng 2/9.

2/9, thong thoang, un u anh 7

Nhà ga T1 vào sáng 2/9.

Bên ngoài, khu vực trước các ga quốc nội T1 và T3 cũng thông thoáng. Người dân dễ dàng gọi taxi, xe công nghệ rời sân bay mà không gặp cảnh chờ đợi kéo dài như những năm trước.

Anh Nguyễn Văn Minh (ngụ phường Phú Định, TP.HCM) chia sẻ: “Tôi về từ Đà Nẵng sáng nay, khá bất ngờ vì thủ tục nhanh, khu vực lấy hành lý cũng không đông. Ra ngoài lại dễ dàng bắt được taxi, không phải chờ lâu như mọi năm”.

2/9, thong thoang, un u anh 8

Khách đến nhà ga quốc nội T1 vào sáng 2/9.

2/9, thong thoang, un u anh 92/9, thong thoang, un u anh 10

Bên ngoài ga quốc nội T1 không còn cảnh đông đúc, ùn ứ như những năm trước.

Đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết trong ngày 2/9 (ngày cuối của kỳ nghỉ), cảng dự kiến khai thác 725 chuyến bay với hơn 109.000 hành khách. Trong đó có 222 chuyến quốc nội đi (25.974 khách) và 219 chuyến quốc nội đến (37.154 khách); 141 chuyến quốc tế đi (23.566 khách) và 143 chuyến quốc tế đến (21.620 khách).

Riêng nhà ga T3, trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ, dự kiến có 261 chuyến bay quốc nội (130 chuyến đi, 131 chuyến đến) với gần 36.000 hành khách.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhờ sự “chia lửa” từ ga T3, các nhà ga tại Tân Sơn Nhất trong cao điểm nghỉ lễ và sáng 2/9 đều thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn ứ thường thấy những năm trước.

Đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất dự báo lượng khách trở về sau kỳ nghỉ dự kiến gia tăng vào thời điểm chiều tối 2/9.

https://tienphong.vn/san-bay-tan-son-nhat-thong-thoang-bat-ngo-trong-ngay-cuoi-nghi-le-post1774865.tpo

Theo Hữu Huy/Tiền Phong

