Sân Basel cháy lớn, phòng thay đồ bị phá hủy hoàn toàn

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại sân St. Jakob-Park buộc chủ quản FC Basel phải hoãn trận gặp FC Thun ở giải VĐQG Thụy Sĩ.

Basel (trái) không thể chuẩn bị kịp cho trận đấu với FC Thun.

Ngọn lửa bùng phát vào tối 10/4 tại khu vực tầng hầm sân vận động gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở vật chất của đội một. Phòng thay đồ bị phá hủy hoàn toàn, kéo theo áo đấu, giày thi đấu và dụng cụ y tế bị thiêu rụi. Ngoài ra, các khu vực như phòng HLV, văn phòng quản lý đội, khu vật lý trị liệu và phòng tắm cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sự cố khiến Basel không thể chuẩn bị lực lượng và di chuyển cho chuyến làm khách trên sân FC Thun, dẫn đến việc trận đấu buộc phải hoãn. Ban tổ chức giải nhanh chóng chấp thuận đề nghị từ phía Basel, đồng thời phối hợp với các bên liên quan để lên phương án tổ chức lại trận đấu trong thời gian tới.

May mắn, không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận. Lực lượng chức năng khống chế đám cháy và tiến hành hút khói, song nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Đáng chú ý, nhiều thiết bị kỹ thuật phục vụ tổ chức trận đấu bị hư hại, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác vận hành sân.

St. Jakob-Park là sân vận động lớn nhất Thụy Sĩ với sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi, từng đăng cai nhiều sự kiện lớn, trong đó có bán kết Euro 2008 giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Basel đứng thứ 4 và kém chính FC Thun tới 18 điểm sau 32 vòng đấu.