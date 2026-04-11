Sân Basel cháy lớn, phòng thay đồ bị phá hủy hoàn toàn

  • Thứ bảy, 11/4/2026 18:39 (GMT+7)
Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại sân St. Jakob-Park buộc chủ quản FC Basel phải hoãn trận gặp FC Thun ở giải VĐQG Thụy Sĩ.

Basel (trái) không thể chuẩn bị kịp cho trận đấu với FC Thun.

Ngọn lửa bùng phát vào tối 10/4 tại khu vực tầng hầm sân vận động gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở vật chất của đội một. Phòng thay đồ bị phá hủy hoàn toàn, kéo theo áo đấu, giày thi đấu và dụng cụ y tế bị thiêu rụi. Ngoài ra, các khu vực như phòng HLV, văn phòng quản lý đội, khu vật lý trị liệu và phòng tắm cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sự cố khiến Basel không thể chuẩn bị lực lượng và di chuyển cho chuyến làm khách trên sân FC Thun, dẫn đến việc trận đấu buộc phải hoãn. Ban tổ chức giải nhanh chóng chấp thuận đề nghị từ phía Basel, đồng thời phối hợp với các bên liên quan để lên phương án tổ chức lại trận đấu trong thời gian tới.

May mắn, không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận. Lực lượng chức năng khống chế đám cháy và tiến hành hút khói, song nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Đáng chú ý, nhiều thiết bị kỹ thuật phục vụ tổ chức trận đấu bị hư hại, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác vận hành sân.

St. Jakob-Park là sân vận động lớn nhất Thụy Sĩ với sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi, từng đăng cai nhiều sự kiện lớn, trong đó có bán kết Euro 2008 giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Basel đứng thứ 4 và kém chính FC Thun tới 18 điểm sau 32 vòng đấu. Nếu vô địch, FC Thun được sẽ tạo nên cơn địa chấn chưa từng có trong lịch sử bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.

Địa chấn của bóng đá châu Âu

Rạng sáng 15/3, FC Thun đè bẹp Grasshopper Club Zurich với tỷ số 5-1 để tiến thêm bước dài tới chức vô địch Swiss Super League mùa giải năm nay.

09:18 15/3/2026

Đội bóng mới thăng hạng gây chấn động châu Âu

Rạng sáng 9/2, ở vòng 23 giải VĐQG Thụy Sĩ, FC Thun hạ nhà cựu vô địch Servette FC với tỷ số 3-1, qua đó tạo ra khoảng cách 11 điểm với đội xếp thứ hai.

10:46 9/2/2026

Đội bóng tí hon viết lại câu chuyện cổ tích của Leicester City

Một trong những câu chuyện kỳ diệu nhất của bóng đá châu Âu đang được viết nên tại Thụy Sĩ.

07:07 28/2/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

    Đọc tiếp

    Vien canh Chelsea phai ban Enzo hinh anh

    Viễn cảnh Chelsea phải bán Enzo

    22 phút trước 18:48 11/4/2026

    0

    Mối quan hệ giữa Chelsea và Enzo Fernandez vừa ổn định trở lại, nhưng khả năng đội bóng thành London bán anh trong tương lai vẫn còn hiện hữu.

    Ben do moi cua Andy Robertson hinh anh

    Bến đỗ mới của Andy Robertson

    23 phút trước 18:47 11/4/2026

    0

    Thông tin về thương vụ gia nhập Tottenham mùa giải 2026/2027 của Andy Robertson đang gây chú ý. Nó nằm ở điều kiện cần cho thương vụ này có thể xúc tiến.

    MU co co hoi vang chieu mo Camavinga hinh anh

    MU có cơ hội vàng chiêu mộ Camavinga

    23 phút trước 18:46 11/4/2026

    0

    Eduardo Camavinga nổi lên như mục tiêu đáng để MU cân nhắc bởi mức giá được xem là khá mềm so với tiềm năng to lớn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

