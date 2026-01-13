Ván cược 800 triệu thiết bị của Samsung

Samsung dự kiến sản xuất gấp đôi smartphone hỗ trợ AI trong năm nay, động thái tạo sức ép cạnh tranh và mang lợi thế cho Google.

Tính năng Circle to Search trên smartphone Samsung. Ảnh: Tech Advisor.

Samsung cho biết có kế hoạch sản xuất gấp đôi thiết bị di động hỗ trợ Galaxy AI cùng mô hình Gemini trong năm nay. Theo Reuters, động thái có thể mang đến lợi thế cho Google trong cuộc đua AI toàn cầu.

Năm 2025, Samsung triển khai Gemini cho khoảng 400 triệu thiết bị di động, gồm smartphone và tablet. Điều đó đồng nghĩa con số sẽ tăng lên 800 triệu trong năm nay.

"Chúng tôi sẽ tích hợp AI lên tất cả sản phẩm, tất cả tính năng và tất cả dịch vụ sớm nhất có thể", đồng CEO TM Roh chia sẻ với Reuters. Tại Samsung Electronics, ông giữ chức Giám đốc mảng di động, vừa được bổ nhiệm làm đồng CEO vào tháng 11/2025.

Cuộc đua AI nóng lên

Kế hoạch tăng cường tích hợp Gemini của Samsung dự kiến mang đến lợi thế lớn cho đối tác Google, vốn đang cạnh tranh gay gắt với OpenAI nhằm thu hút người dùng.

Samsung cũng tìm cách giành lại ngôi đầu thị trường smartphone từ tay Apple, đồng thời đối phó sức ép cạnh tranh từ đối thủ Trung Quốc, không chỉ trên thị trường smartphone mà còn TV, thiết bị gia dụng.

Công ty Hàn Quốc dự kiến tích hợp AI lên nhiều sản phẩm tiêu dùng để nới rộng khoảng cách so với Apple, cái tên đang tụt hậu trong lĩnh vực AI. Tháng 11/2025, Google ra mắt phiên bản Gemini 3 mới nhất. Những đánh giá cho thấy mô hình trên vượt trội một số đối thủ trên vài thước đo nhất định.

TM Roh, đồng CEO Samsung Electronics. Ảnh: Reuters.

Gemini 3 hiệu quả đến mức CEO Sam Altman của OpenAI ban bố tình trạng "báo động đỏ" nội bộ, tạm dừng các dự án không quan trọng để tập trung cho ChatGPT. Mô hình GPT-5.2 được ra mắt sau đó ít lâu.

TM Roh dự đoán tốc độ ứng dụng AI sẽ nhanh hơn trong năm nay. Khảo sát từ Samsung cho thấy độ nhận diện thương hiệu Galaxy AI tăng từ 30% lên 80% chỉ sau một năm.

"Dù còn nhiều hoài nghi về AI hiện nay, công nghệ này vẫn sẽ phổ biến hơn trong 6 tháng đến một năm tới", Roh nhận định.

Theo Samsung, tìm kiếm là tính năng AI được sử dụng nhiều nhất trên điện thoại. Người dùng cũng thường xuyên tận dụng các tính năng AI tạo sinh để sửa ảnh, dịch thuật và tóm tắt văn bản.

Bộ tính năng AI trên smartphone Samsung được gọi chung là Galaxy AI, kết hợp mô hình Google Gemini và Samsung Bixby cho những tác vụ khác nhau.

Lợi thế từ khủng hoảng

Samsung dự kiến công bố lợi nhuận quý IV/2025 tăng mạnh, một phần do nhu cầu chip cao trên toàn cầu.

Tình trạng khan hiếm chip nhớ toàn cầu mang đến lợi thế cho mảng kinh doanh chủ lực của Samsung, song lại gây áp lực lên biên lợi nhuận cho bộ phận smartphone, nguồn doanh thu lớn thứ 2 của hãng.

"Do chưa từng có tiền lệ, không một công ty nào tránh khỏi tác động từ tình trạng này", ông Roh cho biết. Đồng CEO Samsung chia sẻ rằng khủng hoảng chip nhớ không chỉ ảnh hưởng smartphone mà còn những thiết bị tiêu dùng khác, từ TV đến sản phẩm gia dụng.

Trả lời Reuters, Roh thừa nhận không loại trừ khả năng tăng giá sản phẩm, "không thể tránh khỏi" một số tác động do giá chip nhớ tăng vọt. Tuy vậy, Samsung đang cố gắng làm việc với đối tác để xây dựng chiến lược dài hạn, giảm thiểu tác động.

Samsung Galaxy Z Fold7. Ảnh: Reuters.

Các hãng nghiên cứu IDC, Counterpoint Research dự đoán thị trường smartphone toàn cầu sẽ suy giảm trong năm nay, do tình trạng thiếu hụt chip nhớ đẩy giá điện thoại lên cao.

Là cái tên tiên phong vào năm 2019, đại diện Samsung cho biết thị trường smartphone gập tăng trưởng chậm hơn dự kiến. Theo TM Roh, điều này đến từ sự phức tạp về kỹ thuật, thiếu ứng dụng phù hợp. Tuy nhiên, ông dự báo phân khúc sẽ phổ biến hơn trong 2-3 năm tới.

Đại diện Samsung nhấn mạnh tỷ lệ người dùng smartphone gập tiếp tục lựa chọn kiểu dáng này để nâng cấp là "rất cao", dù không nói con số cụ thể.

Theo Counterpoint Research, Samsung chiếm gần 2/3 thị trường smartphone gập quý III/2025. Hãng đang đối mặt sức ép cạnh tranh từ các công ty Trung Quốc, trong khi Apple dự kiến ra mắt smartphone gập đầu tiên trong năm nay.