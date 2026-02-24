Cha đẻ OpenAI gây tranh cãi

Sam Altman, CEO OpenAI cho rằng tranh luận về năng lượng tiêu thụ của AI là thiếu công bằng, nhấn mạnh việc đào tạo con người cũng tiêu tốn nguồn lực tương tự.

Tại một sự kiện của Indian Express tổ chức, CEO Sam Altman của OpenAI đã lên tiếng về những lo ngại liên quan đến tác động của AI đến với môi trường, đặc biệt là vấn đề tiêu thụ nước và năng lượng.

Altman có mặt tại Ấn Độ để tham dự một hội nghị thượng đỉnh lớn về AI. Khi được hỏi về các báo cáo xoay quanh lượng nước mà các hệ thống như ChatGPT sử dụng, ông cho rằng nhiều thông tin lan truyền trên Internet là không chính xác. Theo Altman, những lo ngại về việc AI tiêu tốn nước là “hoàn toàn không có căn cứ”, dù ông thừa nhận đây từng là vấn đề thực tế trong giai đoạn các trung tâm dữ liệu sử dụng phương pháp làm mát bằng nước.

“Giờ đây, khi chúng ta không còn làm điều đó nữa, bạn sẽ thấy những thứ trên Internet kiểu như ‘Đừng dùng ChatGPT, mỗi truy vấn tốn đến 17 gallon nước’ hay đại loại thế. Điều này hoàn toàn sai sự thật, hoàn toàn điên rồ, không liên quan gì đến thực tế”, Altman nói.

Dù bác bỏ con số cụ thể, CEO OpenAI cho rằng việc quan tâm đến mức tiêu thụ năng lượng tổng thể của AI là điều hợp lý. Ông nhấn mạnh vấn đề không nằm ở năng lượng cho từng truy vấn riêng lẻ, nó nằm ở quy mô sử dụng ngày càng lớn của AI trên toàn cầu. Theo Altman, điều này đồng nghĩa thế giới cần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng như hạt nhân, gió và mặt trời.

Hiện không có quy định pháp luật buộc các công ty công nghệ phải công khai chi tiết lượng điện và nước mà họ sử dụng. Vì vậy, nhiều nhà khoa học đã tiến hành các nghiên cứu độc lập để ước tính tác động môi trường của các trung tâm dữ liệu.

CEO OpenAI cũng cho rằng các cuộc tranh luận về năng lượng mà ChatGPT sử dụng đôi khi “không công bằng”, đặc biệt khi tập trung vào lượng điện cần để huấn luyện một mô hình AI. Ông lập luận rằng việc đào tạo một con người cũng tiêu tốn nguồn lực đáng kể.

“Việc đào tạo một con người cũng tốn rất nhiều năng lượng. Phải mất khoảng 20 năm cuộc đời và một lượng thức ăn khổng lồ trước khi chúng ta trở nên trưởng thành”, Altman nói. Ông còn nhắc đến quá trình tiến hóa kéo dài qua nhiều thế hệ để hình thành tri thức của nhân loại.

Theo quan điểm của Altman, cách so sánh hợp lý hơn là đo lường lượng năng lượng mà AI cần để trả lời một câu hỏi sau khi đã được huấn luyện, so với năng lượng con người cần để thực hiện cùng nhiệm vụ. Ông cho rằng nếu nhìn theo hướng này, AI có thể đã bắt kịp về hiệu quả năng lượng.