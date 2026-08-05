Salah có bến đỗ mới

Mohamed Salah được cho là đã đạt thỏa thuận gia nhập Trabzonspor theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi rời Liverpool vào cuối mùa giải 2025/26.

Mohamed Salah chuẩn bị chuyển tới khoác áo Trabzonspor.

Nhà báo Fabrizio Romano sử dụng cụm từ quen thuộc "Here we go" cách đây ít giờ để xác nhận thương vụ sắp hoàn tất. Ở tuổi 34, Salah dự kiến ký bản hợp đồng có thời hạn hai năm với đội chủ sân Senol Gunes Park.

Phía Trabzonspor cũng xác nhận việc bắt đầu tiến hành các bước đàm phán để sớm hoàn tất các điều khoản cá nhân với chân sút sinh năm 1992. Thương vụ sẽ được thực hiện theo dạng chuyển nhượng tự do, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của tuyển thủ Ai Cập.

Quyết định rời đi của Salah sẽ khép lại kỷ nguyên 9 năm đầy vinh quang tại vùng Merseyside. Kể từ khi cập bến Anfield vào năm 2017, anh vươn mình trở thành một trong những biểu tượng vĩ đại nhất lịch sử Liverpool. Với 257 bàn thắng sau 442 lần ra sân, ngôi sao 34 tuổi là nhân tố chủ chốt trong hành trình chinh phục hàng loạt danh hiệu cao quý.

Trong gần một thập kỷ cống hiến, tuyển thủ Ai Cập cùng "The Kop" thâu tóm trọn bộ danh hiệu lớn, bao gồm 2 chức vô địch Premier League, 1 Champions League, 1 FA Cup và 2 League Cup.

Sau khi từ chối những lời mời chào hấp dẫn từ Saudi Pro League, Salah sẽ tiếp tục chinh chiến tại trời Âu thêm ít nhất hai năm tới. Việc chiêu mộ thành công ngôi sao 34 tuổi cho thấy tham vọng của Trabzonspor ở mùa giải 2026/27.

Cách Salah tạm biệt CĐV Liverpool Đêm 24/5, Mohamed Salah quỳ xuống cảm ơn người hâm mộ trên khán đài trong trận cuối cùng khoác áo Liverpool.