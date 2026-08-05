Salah có bến đỗ mới

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Mohamed Salah chuẩn bị chuyển tới khoác áo Trabzonspor.
Nhà báo Fabrizio Romano sử dụng cụm từ quen thuộc "Here we go" cách đây ít giờ để xác nhận thương vụ sắp hoàn tất. Ở tuổi 34, Salah dự kiến ký bản hợp đồng có thời hạn hai năm với đội chủ sân Senol Gunes Park.
Phía Trabzonspor cũng xác nhận việc bắt đầu tiến hành các bước đàm phán để sớm hoàn tất các điều khoản cá nhân với chân sút sinh năm 1992. Thương vụ sẽ được thực hiện theo dạng chuyển nhượng tự do, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của tuyển thủ Ai Cập.
Sau khi từ chối những lời mời chào hấp dẫn từ Saudi Pro League, Salah sẽ tiếp tục chinh chiến tại trời Âu thêm ít nhất hai năm tới. Việc chiêu mộ thành công ngôi sao 34 tuổi cho thấy tham vọng của Trabzonspor ở mùa giải 2026/27.
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