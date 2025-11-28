Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bukayo Saka cầu hôn bạn gái lâu năm Tolami Benson tại một khách sạn sang trọng ở London.

Theo nguồn tin thân cận, cầu thủ 24 tuổi dốc toàn lực cho khoảnh khắc trọng đại, từ không gian hẹn hò riêng tư cho đến chiếc nhẫn có kích cỡ bự khiến ai nhìn cũng choáng ngợp. "Tất cả đều được Bukayo sắp đặt tỉ mỉ. Khoảnh khắc đó cực kỳ đặc biệt và Tolami hoàn toàn xúc động", nguồn tin cho biết.

Saka và Tolami bắt đầu hẹn hò từ năm 2020 nhưng phần lớn giữ kín chuyện tình cảm. Họ lần đầu xuất hiện công khai tại World Cup 2022, khi Tolami được ghi lại hình ảnh trên khán đài cổ vũ bạn trai ở Doha cùng nhóm WAGs tuyển Anh.

Tolami tiếp tục đồng hành với Saka tại Euro 2024, gây chú ý khi mặc chiếc áo khoác in số 87 – số áo đầu tiên Saka được trao khi lên đội một Arsenal. Cả hai từng trao nhau nụ hôn ngay cạnh đường pitch sau trận Anh hòa Slovenia 0-0 hồi tháng 6.

Tolami sinh ra ở Hatfield, từng theo học tại Đại học Birmingham chuyên ngành Quan hệ công chúng và Truyền thông. Hiện cô làm quản lý cấp cao trong lĩnh vực hoạch định truyền thông tại London.

Trong khi đó, Saka có những màn trình diễn nổi bật ở loạt trận vòng loại World Cup trong tháng này, gồm bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 của tuyển Anh trước Serbia. Ngôi sao chạy cánh cũng cùng Arsenal thăng hoa, vừa đả bại Bayern Munich 3-1 ở Champions League.

