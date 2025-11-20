Saka kiếm bộn tiền trong hợp đồng mới

Đội chủ sân Emirates sắp giữ chân thành công tiền đạo người Anh trước sự theo đuổi từ Man City hay nhiều CLB hàng đầu châu Âu khác.

Saka sẽ ký hợp đồng mới, hưởng lương cao nhất Arsenal

The Athletic tiết lộ Bukayo Saka đồng ý thoả thuận về hợp đồng mới với Arsenal. Tiền đạo người Anh dự kiến đặt bút ký hợp đồng mới vào tháng 11.

Saka đồng ý ký hợp đồng mới với Arsenal đến tháng 6/2030, cùng mức lương khoảng 18 triệu bảng/năm (trước thuế), tương đương hơn 350.000 bảng/tuần, con số cao nhất "Pháo thủ" hiện tại. Nếu tính cả các khoản thưởng, Saka cũng trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất lịch sử Arsenal (370.000 - 390.000 bảng/tuần).

Người nhận lương cao thứ hai ở Arsenal hiện tại là tiền đạo Kai Havertz với thu nhập 280.000 bảng/tuần. Arsenal tin rằng việc tưởng thưởng cho Saka là thành quả phản ánh xứng đáng nỗ lực thi đấu của cầu thủ.

Saka đang là một trong những tiền đạo cánh hàng đầu châu Âu. Anh được CLB xem là trụ cột không chỉ vì màn trình diễn ấn tượng trên sân cỏ, mà còn bởi trưởng thành từ lò đào tạo CLB.

Saka sinh năm 2001, trưởng thành từ lò đào tạo nổi tiếng Hale End của Arsenal. Anh được đánh giá là một trong những cầu thủ đáng xem nhất bóng đá xứ sương mù hiện tại.

Trước đó, Saka nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB hàng đầu châu Âu như Man City hay Real Madrid. Song, mũi nhọn người Anh tin tưởng vào kế hoạch của HLV Arteta.

Việc Arsenal đang dẫn đầu Premier League và thăng hoa ở Champions League mùa tới cũng giúp Saka đồng ý ký hợp đồng mới.

"Pháo thủ" đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh, bỏ cách đội xếp thứ hai là Man City 4 điểm. Trong khi đó, ở Champions League, họ nằm trong tốp đầu vòng bảng với 4 trận toàn thắng.

Một cầu thủ khác cũng trong quá trình đàm phán gia hạn là Jurrien Timber. Hợp đồng của anh với CLB kéo dài đến 2028 nhưng Arsenal muốn Timber gia hạn đến năm 2030.