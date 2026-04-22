Sacombank tiết lộ tiến độ xử lý cổ phần liên quan ông Trầm Bê

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên sáng nay, lãnh đạo Sacombank đã tiết lộ về tiến độ xử lý nợ xấu còn tồn đọng từ vụ ông Trầm Bê, đồng thời bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Thụy vào HĐQT.

Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh điều hành phiên họp ĐHĐCĐ thường niên sáng nay của ngân hàng. Ảnh: STB.

Sáng 22/4, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (HoSE: STB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2025 tại Việt Trì, Phú Thọ. Đây là năm đầu tiên nhà băng này tổ chức họp cổ đông ở một tỉnh miền Bắc, thay vì tại TP.HCM như các năm trước.

Mục tiêu lãi trước thuế trên 8.000 tỷ năm nay

Tại phiên họp sáng nay, Sacombank ghi nhận số lượng cổ đông, người được ủy quyền tham dự là 135 người, thấp hơn nhiều mức 1.033 cổ đông tham dự của năm ngoái (2025) nhưng vẫn đạt tỷ lệ tham dự tới gần 81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Sacombank được tổ chức tại Việt Trì, Phú Thọ. Ảnh: STB.

Tại đại hội, ông Phan Đình Tuệ, Thành viên HĐQT Sacombank, cho biết năm 2025, tình hình kinh tế Việt Nam và hoạt động ngành ngân hàng vẫn đối diện khó khăn, thách thức do chịu ảnh hưởng từ biến động của kinh tế toàn cầu. Kết thúc năm 2025, Sacombank đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất 7.628 tỷ đồng , tức chỉ thực hiện được 52% kế hoạch cổ đông giao.

"Nguyên nhân là ngân hàng tăng mạnh chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trong bối cảnh rủi ro thị trường gia tăng và đảm bảo chủ động trong việc xử lý các tài sản tồn đọng", ông Tuệ lý giải.

Lãnh đạo Sacombank cũng giải thích lý do chưa thực hiện chủ trương góp vốn, mua cổ phần công ty chứng khoán được cổ đông thông qua năm ngoái do tình hình hoạt động của ngân hàng và thực tế biến động của nền kinh tế chưa thuận lợi.

Tại đại hội, ban lãnh đạo Sacombank và cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 8.100 tỷ đồng (+6%) so với năm 2025, thấp hơn 45% so với kế hoạch năm trước (14.650 tỷ).

Mục tiêu tổng tài sản năm 2026 là tăng 10%, qua đó đưa quy mô tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng . Dư nợ tín dụng tới cuối năm nay dự kiến đạt 699.400 tỷ đồng (+12%) hoặc theo hạn mức tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao; tổng huy động dự kiến đạt 921.300 tỷ đồng (+10%); tỷ lệ nợ xấu nội bảng dự kiến giảm xuống dưới 5%.

BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN CỦA SACOMBANK TRONG MỘT THẬP KỶ QUA Nguồn: BCTC NH. Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Kế hoạch 2026 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 156 1492 2247 3217 3339 4400 6339 9595 12720 7628 8100

Thông tin tới cổ đông, ban lãnh đạo ngân hàng cho biết kết thúc quý I/2026, dư nợ tín dụng đã đạt gần 627.000 tỷ đồng . Lợi nhuận trước thuế đạt 3.572 tỷ đồng , tương đương hoàn thành khoảng 41% kế hoạch cả năm.

Ông Nguyễn Đức Thụy vào HĐQT, báo tiến độ xử lý nợ xấu vụ ông Trầm Bê

Liên quan tới nhân sự cấp cao, cổ đông Sacombank đã nhất trí bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Thụy vào vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026. Trước khi đảm nhiệm vị trí này, ông Thụy đã rời ghế Chủ tịch HĐQT LPBank và được bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc Sacombank vào tháng 12/2025. Đến ngày 3/3 năm nay, ông được NHNN chấp thuận giữ chức Tổng giám đốc Sacombank.

Sau khi kiện toàn bộ máy, HĐQT Sacombank có 7 thành viên, do ông Dương Công Minh làm Chủ tịch và ông Phạm Văn Phong giữ vai trò Phó chủ tịch. Các thành viên còn lại gồm ông Nguyễn Đức Thụy, ông Phan Đình Tuệ, ông Nguyễn Xuân Vũ cùng hai thành viên độc lập là ông Vương Công Đức và bà Phạm Thị Thu Hằng.

Trả lời thắc mắc của cổ đông liên quan đến tình hình triển khai đề án tái cơ cấu đến ngày 31/12/2025, ban lãnh đạo Sacombank cho biết trong những năm qua đã đẩy mạnh xử lý các tồn đọng tài chính, chủ động trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro.

Vấn đề còn lại mang tính then chốt là xử lý số cổ phần liên quan đến ông Trầm Bê. Đây được xem là bước cuối cùng để Sacombank hoàn tất toàn bộ quá trình xử lý nợ xấu trong khuôn khổ đề án. Tuy nhiên, việc xử lý phần cổ phần này cần đáp ứng quy định của NHNN.

Do có nhiều thay đổi trong quá trình triển khai, các phương án đã được Sacombank trình lên cơ quan quản lý nhưng vẫn cần thời gian xem xét, phê duyệt. Ngân hàng kỳ vọng nhận được ý kiến chấp thuận trong năm nay, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục làm việc sát sao với cơ quan quản lý để sớm hoàn tất các thủ tục liên quan, qua đó thúc đẩy tiến độ thực hiện đề án tái cơ cấu.

Liên quan đến lộ trình xử lý 32,5% cổ phần liên quan đến ông Trầm Bê, ban lãnh đạo Sacombank cho biết đây là nội dung có tính chất phức tạp và phụ thuộc vào sự chấp thuận của NHNN. Ngân hàng đã xây dựng phương án và trình cơ quan quản lý, đồng thời đang tiếp tục phối hợp, hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

Đại hội sáng nay cũng đã thông qua việc đổi tên ngân hàng thành "Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc" và thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính sang địa điểm khác trên lãnh thổ Việt Nam, phù hợp với định hướng phát triển trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. HĐQT được ủy quyền thực hiện các nội dung liên quan tới việc chọn địa điểm đặt trụ sở chính.