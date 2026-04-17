Các 'cỗ máy in tiền' bứt tốc ngay quý I

Bức tranh kinh doanh quý I/2026 của ngành ngân hàng dần lộ diện với nhiều tín hiệu tích cực với lợi nhuận tăng mạnh, chất lượng tài sản cải thiện và nguồn thu ngoài lãi khởi sắc.

Nhiều ngân hàng báo lợi nhuận tăng trưởng tốt trong quý I/2026. Ảnh: Nam Khánh.

Mùa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đang dần hé lộ bức tranh kinh doanh quý I của nhiều ngân hàng, với những con số tăng trưởng ấn tượng ngay từ đầu năm.

Mở màn mùa đại hội 2026, NamABank là ngân hàng đầu tiên công bố ước tính kết quả kinh doanh quý I với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.620 tỷ đồng , tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Các chỉ số sinh lời của ngân hàng cũng cải thiện khi ROE (lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) đạt 21,5% và ROA (lợi nhuận trên tổng tài sản) đạt 1,3%. Quy mô tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 410.000 tỷ, tăng tới 56% so với cùng kỳ, trong khi huy động vốn đạt hơn 217.000 tỷ đồng , tăng 7%.

Hoạt động tín dụng của NamABank cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, đạt hơn 201.000 tỷ đồng , tăng 13%, với định hướng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, thủy sản và doanh nghiệp ngoài bất động sản. Đồng thời, chất lượng tài sản nhà băng này cũng được cải thiện khi tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 1,63% từ mức 2,1% cùng kỳ năm ngoái.

Năm nay, cổ đông NamABank đã thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6.200 tỷ đồng , tăng 18% so với năm trước. Như vậy, sau quý đầu năm, nhà băng này đã hoàn thành 26% kế hoạch.

Tương tự, tại BVBank, Chủ tịch HĐQT Lê Anh Tài cho biết lợi nhuận trước thuế quý I đã đạt 215 tỷ đồng , tăng 168% so với cùng kỳ năm 2025. Động lực tăng trưởng đến từ nhiều mảng hoạt động, trong đó thu nhập dịch vụ đạt 147 tỷ (+16%), còn kinh doanh giấy tờ có giá mang về 90 tỷ đồng , tăng gấp 4,6 lần. Các chỉ tiêu quy mô như tổng tài sản, huy động và tín dụng đều tăng trưởng dương so với đầu năm.

Năm 2026, BVBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 700 tỷ đồng , tăng 34% so với năm trước. Tổng giám đốc Lý Hoài Văn cho biết ngân hàng hướng tới quy mô lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng trong vòng 5 năm tới, tương đương bước vào nhóm doanh nghiệp có lợi nhuận “4 chữ số”.

Trong khi đó, Ngân hàng ACB của Chủ tịch Trần Hùng Huy tiếp tục duy trì quy mô lợi nhuận lớn. Theo ban điều hành nhà băng, lợi nhuận trước thuế quý I đã đạt khoảng 5.400 tỷ đồng , tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngân hàng ghi nhận tăng trưởng tín dụng đạt trên 3,2%, trong khi tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) được kiểm soát quanh mức 32%. Đáng chú ý, chất lượng tài sản của ACB tiếp tục duy trì ổn định khi tỷ lệ nợ xấu giữ dưới 1%.

Năm 2026, Ngân hàng Á Châu đặt mục tiêu tổng tài sản, dư nợ tín dụng và huy động đều tăng 16%, đồng thời kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%. Lợi nhuận trước thuế cả năm dự kiến đạt khoảng 22.274 tỷ đồng , tăng 14% so với năm 2025. Sau quý I, ngân hàng này đã hoàn thành 24% kế hoạch cả năm.

Đối với OCB, điểm nổi bật trong quý đầu năm là sự bứt phá của nguồn thu ngoài lãi. Tổng giám đốc Phạm Hồng Hải cho biết thu nhập ngoài lãi của ngân hàng đã tăng trên 80% trong quý I, phản ánh hiệu quả từ chiến lược đa dạng hóa nguồn thu.

Năm nay, OCB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 39%, đạt 6.960 tỷ đồng , đồng thời kỳ vọng tỷ trọng thu nhập ngoài lãi tiếp tục cải thiện so với mức khoảng 20% của năm 2025.

Tại NCB, kết quả kinh doanh quý I cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi lợi nhuận ước đạt 242 tỷ đồng , vượt 15% kế hoạch đề ra. Trên cơ sở đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên NCB đã thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 (trước phương án cơ cấu lại) đạt 1.416 tỷ đồng , tăng đáng kể so với mức thực hiện 947 tỷ đồng của năm 2025. Diễn biến này cho thấy ngân hàng đang kỳ vọng cải thiện hiệu quả hoạt động sau giai đoạn tái cơ cấu.