Sắc vóc diễn viên phim giờ vàng đang được chú ý

|
Năm 2025, Việt Hoa tái ngộ khán giả trên màn ảnh nhỏ trong Gió ngang khoảng trời xanh - phiên bản remake từ bộ phim 30 chưa phải là hết của Trung Quốc. Trong đó, Việt Hoa vào vai Kim Ngân, một cô gái mạnh mẽ, độc lập về tài chính lẫn cuộc sống ở tuổi 30. Hiện tại, vai diễn này xuất hiện với thời lượng khá ít ỏi.
|
Sau 6 tập phim, Kim Ngân mới chỉ cho khán giả thấy cô là một bậc thầy bán hàng với tư duy nhanh nhạy, quản lý cuộc sống khéo léo. Không nhõng nhẽo như Hoàng Lam (Quỳnh Kool) hay quyết đoán như Mỹ Anh (Phương Oanh), Kim Ngân là một vai diễn an toàn đối với Việt Hoa.
Trước đây, Việt Hoa từng chia sẻ điểm tương đồng với Kim Ngân là sự tự lập trong cuộc sống. Ngược lại, nữ diễn viên nhận định bản thân là người nhẹ nhàng, thích sự yên bình trong khi nhân vật cá tính và quyết đoán. Song, Kim Ngân của Việt Hoa cần trải qua nhiều diễn biến khác mới có thể thu hút sự chú ý của người xem.
|
Sau cơn sốt Độc đạo vào năm ngoái, Việt Hoa dành nhiều thời gian cho bản thân, công việc làm người mẫu quảng cáo và tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên bạn trai là diễn viên Trọng Trí.
|
Nữ diễn viên sinh năm 1996 để lại ấn tượng với khán giả màn ảnh nhỏ qua các tác phẩm như Cô gái nhà người ta, Hương vị tình thân, Anh có phải đàn ông không, Dưới bóng cây hạnh phúc hay Mình yêu nhau, bình yên thôi. Ngoài ra, Việt Hoa cũng đang công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam.
|
Trên trang cá nhân, Việt Hoa thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc như hậu trường phim, hình ảnh thú cưng, chuyến đi du lịch.
|
“Tôi là người thích bận rộn, gần như cứ có vai phù hợp là nhận lời. Thời gian tôi nghỉ lâu nhất có lẽ là 6 tháng, sau phim Nơi giấc mơ tìm về. Tôi hay nói vui là tranh thủ lúc chưa cưới, mình chạy deadline. Lần trước tôi chia sẻ lên kế hoạch cưới vào năm 2024, nhưng đến giờ vẫn chưa có gì cụ thể đâu. Tôi luôn mong muốn phải có thật nhiều thời gian để chuẩn bị lễ cưới sao cho trọn vẹn nhất. Bạn trai thì luôn ủng hộ tôi, nên cũng không thúc giục. Chúng tôi cũng đăng ký kết hôn lâu rồi”, Việt Hoa từng chia sẻ trong một lần phỏng vấn.
Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn Tàn lửa lấy cảm hứng từ bối cảnh xã hội Việt Nam những năm 1930, bộ truyện tranh kể câu chuyện đầy sức nặng về tình cảm gia đình, lòng tham hư vinh và thử thách niềm tin trong mỗi người.