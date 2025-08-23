Sắc vóc diễn viên phim giờ vàng đang được chú ý

“Tôi là người thích bận rộn, gần như cứ có vai phù hợp là nhận lời. Thời gian tôi nghỉ lâu nhất có lẽ là 6 tháng, sau phim Nơi giấc mơ tìm về. Tôi hay nói vui là tranh thủ lúc chưa cưới, mình chạy deadline. Lần trước tôi chia sẻ lên kế hoạch cưới vào năm 2024, nhưng đến giờ vẫn chưa có gì cụ thể đâu. Tôi luôn mong muốn phải có thật nhiều thời gian để chuẩn bị lễ cưới sao cho trọn vẹn nhất. Bạn trai thì luôn ủng hộ tôi, nên cũng không thúc giục. Chúng tôi cũng đăng ký kết hôn lâu rồi”, Việt Hoa từng chia sẻ trong một lần phỏng vấn.